সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 2:35 PM IST

গোলাঘাট : সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতো পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । বোকাখাত সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । নামঘৰত সেৱা লৈ জাতীয় সাজ পৰিধান কৰি সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগত শাৰী পাতি থিয় হৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অতুল বৰাই । পত্নী, কন্যাৰ সৈতে ভোটদান কৰে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ।

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি অতুল বৰাই কয়, "আজিৰ এই দিনটোৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ লগতে আমিও অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ তিনি মাহ আগৰে পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আছিলোঁ । আজিৰ দিনটোত মই মোৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ । গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বোকাখাত সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে পোৱাৰ পৰাই ভোট দিবলৈ শাৰী পাতিছে । ৰাজনৈতিকভাৱে বোকাখাত সমষ্টিৰ ৰাইজে সচেতন । গতিকে এইবাৰ ভোটদানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব । মই সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ১,৬৪,৫৯০ ভোটাৰ থকা বোকাখাত সমষ্টিত ৭৯,৯২৩ জন পুৰুষ ভোটাৰ, ৮৪,৬৬৬ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । 

