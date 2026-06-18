ETV Bharat / Videos

যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন - BARPETA ADMINISTRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলগাছিয়াত বেদখলকাৰী ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসন (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া : বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে । কলগাছিয়াত অবৈধভাৱে পদপথ দখল কৰা ব্যৱসায়ী তথা লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে পথৰ জৰীপ কৰি প্ৰশাসনে বেদখলকৃত ভূমি চিনাক্ত কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি কলগাছিয়া চাৰিআলিৰ পৰা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলালৈ যোৱা চৰকাৰী পথৰ উত্তৰ অংশৰ পদপথ একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি আহিছে । ফলত চহৰখনত প্ৰায়ে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । 

এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে যোৱা ৩ জুনত প্ৰশাসনে এই অবৈধ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আঁতৰাবলৈ জাননী জাৰি কৰে আৰু এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ।

ইফালে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো একাংশই নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আঁতৰাই নিদিয়াত বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা দলে চৰকাৰী পথৰ জৰীপ কৰে আৰু বেদখল হৈ থকা ভূমি চিহ্নিত কৰে । 

এই সন্দৰ্ভত চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বহুতো ব্যৱসায়ীয়ে গমে নাপাই যে তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে । পথৰ কাষৰ সংৰক্ষিত ভূমি বুলি আজি চিহ্নিত কৰা হৈছে । এই পথেৰেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ওলাই আহে । সেয়ে যাতে যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এয়া কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্তক ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দিম । যি নিৰ্দেশনা আহে, সেই অনুসৰি কাম কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক :

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

জনীয়া : বৰপেটা জিলা প্ৰশাসন এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে । কলগাছিয়াত অবৈধভাৱে পদপথ দখল কৰা ব্যৱসায়ী তথা লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে পথৰ জৰীপ কৰি প্ৰশাসনে বেদখলকৃত ভূমি চিনাক্ত কৰিছে । অভিযোগ অনুসৰি কলগাছিয়া চাৰিআলিৰ পৰা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলালৈ যোৱা চৰকাৰী পথৰ উত্তৰ অংশৰ পদপথ একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি আহিছে । ফলত চহৰখনত প্ৰায়ে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । 

এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে যোৱা ৩ জুনত প্ৰশাসনে এই অবৈধ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আঁতৰাবলৈ জাননী জাৰি কৰে আৰু এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ।

ইফালে নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো একাংশই নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আঁতৰাই নিদিয়াত বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰাঞ্জল শৰ্মা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা দলে চৰকাৰী পথৰ জৰীপ কৰে আৰু বেদখল হৈ থকা ভূমি চিহ্নিত কৰে । 

এই সন্দৰ্ভত চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "বহুতো ব্যৱসায়ীয়ে গমে নাপাই যে তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে । পথৰ কাষৰ সংৰক্ষিত ভূমি বুলি আজি চিহ্নিত কৰা হৈছে । এই পথেৰেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন ওলাই আহে । সেয়ে যাতে যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে এয়া কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্তক ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দিম । যি নিৰ্দেশনা আহে, সেই অনুসৰি কাম কৰিম ।"

লগতে পঢ়ক :

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

For All Latest Updates

TAGGED:

কলগাছিয়া প্ৰশাসন
উচ্ছেদ অভিযান
বেদখলকাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
BARPETA ADMINISTRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A group of women busy building houses under PMAY scheme in Dhemaji

ৰাজ মিস্ত্ৰী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহ যোজনাৰ ঘৰ বনোৱাত ব্যস্ত এজাক মহিলা

June 18, 2026 at 4:19 PM IST
MAN DIED AFTER BEING ELECTROCUTED

চিলাপথাৰত ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ এজন‌ৰ কৰুণ মৃত্যু

June 18, 2026 at 1:42 PM IST
Minister Keshab Mahanta

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

June 17, 2026 at 8:15 PM IST
Ranjit Kumar Dass

কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 17, 2026 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.