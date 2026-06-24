কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ - NALBARI NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 24, 2026 at 7:03 PM IST
নলবাৰী : বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । ছমিৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৷
ঘটনা অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নলবাৰীৰ ধমধমাত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ছমিৰ আলী নামৰ লম্পটোৱে ৷ লগতে অপৰাধী ছমিৰ আলীয়ে নাবালিকা গৰাকীক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷
কিন্তু ধৰ্ষণ কৰা দুমাহ পাছতে নাবালিকা গৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অৱনমিত হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে, কিশোৰীগৰাকী দুমাহৰ অন্তঃসত্বা ৷
তাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ধমধমা আৰক্ষী চকীত প্ৰথমে অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ ধমধমা আৰক্ষীয়ে ঘগ্ৰাপাৰ থানালৈ ৰেফাৰ কৰাত ঘগ্ৰাপাৰ থানা ৬৬/২৪ নম্বৰ গোচৰ আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৭৬ / POSCO ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ।
সেই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধী ছমিৰক ৷ অৱশেষত সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলা গোচৰ আৰু ১১ গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে অপৰাধী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে জৰিমনা বিহে ৷
লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত ডেংগুৰ প্ৰাদূৰ্ভাব, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডেংগুৰোগীৰ মৃত্যু
নলবাৰী : বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । ছমিৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৷
ঘটনা অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নলবাৰীৰ ধমধমাত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ছমিৰ আলী নামৰ লম্পটোৱে ৷ লগতে অপৰাধী ছমিৰ আলীয়ে নাবালিকা গৰাকীক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷
কিন্তু ধৰ্ষণ কৰা দুমাহ পাছতে নাবালিকা গৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অৱনমিত হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে, কিশোৰীগৰাকী দুমাহৰ অন্তঃসত্বা ৷
তাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ধমধমা আৰক্ষী চকীত প্ৰথমে অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ ধমধমা আৰক্ষীয়ে ঘগ্ৰাপাৰ থানালৈ ৰেফাৰ কৰাত ঘগ্ৰাপাৰ থানা ৬৬/২৪ নম্বৰ গোচৰ আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৭৬ / POSCO ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ।
সেই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধী ছমিৰক ৷ অৱশেষত সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলা গোচৰ আৰু ১১ গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে অপৰাধী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে জৰিমনা বিহে ৷
লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত ডেংগুৰ প্ৰাদূৰ্ভাব, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডেংগুৰোগীৰ মৃত্যু