ETV Bharat / Videos

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ - NALBARI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 7:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । ছমিৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৷ 

ঘটনা অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নলবাৰীৰ ধমধমাত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ছমিৰ আলী নামৰ লম্পটোৱে ৷ লগতে অপৰাধী ছমিৰ আলীয়ে নাবালিকা গৰাকীক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷

কিন্তু ধৰ্ষণ কৰা দুমাহ পাছতে নাবালিকা গৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অৱনমিত হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে, কিশোৰীগৰাকী দুমাহৰ অন্তঃসত্বা ৷ 

তাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ধমধমা আৰক্ষী চকীত প্ৰথমে অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ ধমধমা আৰক্ষীয়ে ঘগ্ৰাপাৰ থানালৈ ৰেফাৰ কৰাত ঘগ্ৰাপাৰ থানা ৬৬/২৪ নম্বৰ গোচৰ আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৭৬ / POSCO ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ।

সেই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধী ছমিৰক ৷ অৱশেষত সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলা গোচৰ আৰু ১১ গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে অপৰাধী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে জৰিমনা বিহে ৷

লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত ডেংগুৰ প্ৰাদূৰ্ভাব, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডেংগুৰোগীৰ মৃত্যু

নলবাৰী : বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে দিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় । ছমিৰ আলী নামৰ ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৷ 

ঘটনা অনুসৰি, ২০২৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহত নলবাৰীৰ ধমধমাত এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ছমিৰ আলী নামৰ লম্পটোৱে ৷ লগতে অপৰাধী ছমিৰ আলীয়ে নাবালিকা গৰাকীক বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷

কিন্তু ধৰ্ষণ কৰা দুমাহ পাছতে নাবালিকা গৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অৱনমিত হোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে ৷ তেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে, কিশোৰীগৰাকী দুমাহৰ অন্তঃসত্বা ৷ 

তাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ধমধমা আৰক্ষী চকীত প্ৰথমে অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ ধমধমা আৰক্ষীয়ে ঘগ্ৰাপাৰ থানালৈ ৰেফাৰ কৰাত ঘগ্ৰাপাৰ থানা ৬৬/২৪ নম্বৰ গোচৰ আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ৩৭৬ / POSCO ধাৰাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ ।

সেই গোচৰৰ তদন্ত কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অপৰাধী ছমিৰক ৷ অৱশেষত সেই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলা গোচৰ আৰু ১১ গৰাকী লোকৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত বুধবাৰে নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে অপৰাধী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহাৰ লগতে জৰিমনা বিহে ৷

লগতে পঢ়ক:মৰিগাঁৱত ডেংগুৰ প্ৰাদূৰ্ভাব, চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে ডেংগুৰোগীৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
ধমধমা আৰক্ষী
নলবাৰী আৰক্ষী
নলবাৰীৰ অতিৰিক্ত সত্ৰ ন্যায়াধীশ
NALBARI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

3 ILLEGAL MONEY LENDER ARRESTED IN TINSUKIA

তিনিচুকীয়াত ওলাইছে লাখে লাখে টকা-সোণৰ অলংকাৰ: গ্ৰেপ্তাৰ ৩ সুদখোৰ

June 24, 2026 at 12:52 PM IST
bambo bridge

দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

June 24, 2026 at 10:30 AM IST
Jorhat Municipality corruption

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

June 23, 2026 at 9:19 PM IST
AATSA Protest in Mariani

মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ, সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবী

June 23, 2026 at 5:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.