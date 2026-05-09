লামডিং-শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা; থিতাতে নিহত চালক - DIMA HASAO ACCIDENT
Published : May 9, 2026 at 3:30 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । মাইবং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কালাচান্দ-লামডিং-শিলচৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন পিকআপ বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । বাহনখনৰ চালক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AS-৩১-C-৫৪০৯ । শিলচৰৰ পৰা লংকা অভিমুখে গৈ আছিল বাহনখন । শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ১২ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । বাহনখন পথৰ পৰা গৈ দ খাৱৈত বাগৰি পৰে ।
দুৰ্ঘটনাত নিহত চালকজন লংকাৰ বামুণ গাঁৱৰ বাসিন্দা ইফতিকাৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আহত যুৱকজনক মাইবং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হোজাই হাম হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে নিশাই মাইবং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ।
নিহত লোকজনৰ পৰিয়ালে জানিবলৈ দিয়া মতে ইফতিকাৰ হুছেইনে পিকআপ বাহনেৰে পাচলি লৈ শিলচৰলৈ গৈছিল আৰু নিশা উভতি অহাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । এজন আত্মীয়ই কয়, "শিলচৰৰ পৰা আহি আছিল তেওঁ । পাচলি লৈ গৈছিল । পাচলি খালী কৰি অহাৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
