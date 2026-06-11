যোগীঘোপাৰ হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ মাংস - POLICE SEIZED BEEF MEAT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 11, 2026 at 2:02 PM IST
অভয়াপুৰী: পুনৰ গো-মাংসৰ প্ৰসংগ ৷ কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইত ছাত্ৰই টিফিনত গো-মাংসক অনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ শেহতীয়াকৈ অভয়াপুৰীৰ যোগীঘোপাৰ এখন হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ গো-মাংস ৷
জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে নিশা যোগীঘোপাৰ মূল বজাৰত অৱস্থিত ছেভেন তাজ হোটেলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । অভিযানকালত যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ গো-মাংস ৷ লগতে যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে অসম গো সুৰক্ষা আইন ২০২১ৰ অধীনত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰ হাফিজুল ইছলাম ওৰফে ৰাজাকো আটক কৰে । জানিব পৰা মতে, গো-মাংস বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও হাফিজুল ইছলাম জেললৈ গৈছিল ।
হোটেলখনত ভাত খাবলৈ অহা এজন লোকে কয়, ‘‘মই আগতেই গম পাইছিলো ইয়াত গো-মাংস বিক্ৰী কৰে বুলি ৷ কিন্তু মই আজি এই হোটেলত কোনো মাংস খোৱা নাই ৷ মই ভাত খাই থাকোতেই পুলিচ আহিল আৰু এজনক আটক কৰি লৈ গৈছে ৷’’
আৱশ্যে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই ৷
অভয়াপুৰী: পুনৰ গো-মাংসৰ প্ৰসংগ ৷ কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইত ছাত্ৰই টিফিনত গো-মাংসক অনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ শেহতীয়াকৈ অভয়াপুৰীৰ যোগীঘোপাৰ এখন হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ গো-মাংস ৷
জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে নিশা যোগীঘোপাৰ মূল বজাৰত অৱস্থিত ছেভেন তাজ হোটেলত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় । অভিযানকালত যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ গো-মাংস ৷ লগতে যোগীঘোপা আৰক্ষীয়ে অসম গো সুৰক্ষা আইন ২০২১ৰ অধীনত হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰ হাফিজুল ইছলাম ওৰফে ৰাজাকো আটক কৰে । জানিব পৰা মতে, গো-মাংস বিক্ৰী কৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও হাফিজুল ইছলাম জেললৈ গৈছিল ।
হোটেলখনত ভাত খাবলৈ অহা এজন লোকে কয়, ‘‘মই আগতেই গম পাইছিলো ইয়াত গো-মাংস বিক্ৰী কৰে বুলি ৷ কিন্তু মই আজি এই হোটেলত কোনো মাংস খোৱা নাই ৷ মই ভাত খাই থাকোতেই পুলিচ আহিল আৰু এজনক আটক কৰি লৈ গৈছে ৷’’
আৱশ্যে আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই ৷