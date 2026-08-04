ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজৰ দোকানৰ নতুন কাপোৰ দিলে আব্দুল মতিন শ্বেখে - FLOOD RELIEF

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ নতুন কাপোৰ দিলে আব্দুল মতিন শ্বেখে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 2:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : উত্তৰ শালমাৰাৰ ব্যৱসায়ী আব্দুল মতিন শ্বেখে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক প্ৰায় ৬৫ হাজাৰ টকাৰ নতুন বস্ত্ৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

মানৱতাৰ স্বাৰ্থত আগবঢ়োৱা এই সাহায্য সামগ্ৰীখিনি বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে শ্বেখে বঙাইগাঁও আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ হাতত বস্ত্ৰখিনি অৰ্পণ কৰে ৷

আব্দুল মতিন শ্বেখে কয়, "দুৰ্যোগৰ সময়ত জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণৰ ঊৰ্ধ্বত উঠি অসহায় মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটোৱেই সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব ।" সমাজৰ প্ৰতিজন সক্ষম ব্যক্তি আৰু ব্যৱসায়ীক নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি বানপীড়িত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত বানত এই পৰ্যন্ত ৮৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭খন জিলাৰ ১.২৮ লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত পৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

বঙাইগাঁও : উত্তৰ শালমাৰাৰ ব্যৱসায়ী আব্দুল মতিন শ্বেখে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলক প্ৰায় ৬৫ হাজাৰ টকাৰ নতুন বস্ত্ৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷

মানৱতাৰ স্বাৰ্থত আগবঢ়োৱা এই সাহায্য সামগ্ৰীখিনি বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে শ্বেখে বঙাইগাঁও আছু আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ হাতত বস্ত্ৰখিনি অৰ্পণ কৰে ৷

আব্দুল মতিন শ্বেখে কয়, "দুৰ্যোগৰ সময়ত জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণৰ ঊৰ্ধ্বত উঠি অসহায় মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াটোৱেই সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব ।" সমাজৰ প্ৰতিজন সক্ষম ব্যক্তি আৰু ব্যৱসায়ীক নিজৰ সামৰ্থ অনুসৰি বানপীড়িত লোকসকলক সহায় কৰিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যত বানত এই পৰ্যন্ত ৮৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭খন জিলাৰ ১.২৮ লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত পৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : আজি আহি আছে নাড্ডা, বানৰ উহ বিচাৰি যাব অৰুণাচল-নাগালেণ্ডলৈও : মৃতকৰ সংখ্যা ৮৭ জনলৈ বৃদ্ধি

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমৰ বানপানী
উজনিৰ বানপানী
বানপীড়িত
FLOOD RELIEF
ASSAM FLOOD 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Flood hits Simen Chapori of Jonai Dhemaji

চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি

August 4, 2026 at 12:20 PM IST
Jorhat Flood

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ

August 3, 2026 at 7:57 PM IST
Gohpur Flood

সোলেঙী নৈয়ে গহপুৰত খহালে পকী দলং, যাতায়ত বিচ্ছিন্ন

August 3, 2026 at 7:06 PM IST
Minister Ranoj Pegu visits flood-affected areas of Dhemaji

ধেমাজিৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

August 3, 2026 at 6:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.