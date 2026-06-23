ETV Bharat / Videos

মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ, সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবী - AATSA PROTEST IN MARIANI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অশান্ত হৈ পৰিছে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । মঙলবাৰে অসম-নাগালেণ্ড পথ অবৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটছা কৰ্মীয়ে ৷ 

উল্লেখ্য যে, দুদিনৰ পূৰ্বে মৰিয়নীৰ ৬১নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নগাজাংকাত অসমৰ ভুমিত অসমৰ শ্ৰমিকে জব কাৰ্ডৰ অধীনত পথৰ মেৰামতিৰ কাম কৰি থকাৰ সময়তে নগা দুবৃত্তই শ্ৰমিকক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ 

দুদিনৰ পাছতে মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালত আটছাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ৷

প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্বই কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা ৰাজনৈতিকভাবে সমাধান কৰিবলৈ অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছো ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা কোনো সহাৰি পোৱা নাই ৷  ফলত সীমা সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ জীৱন জীৰ্বিকা, নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।"

লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বৰজনাৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল উৰ্মিলাৰ

যোৰহাট : অশান্ত হৈ পৰিছে অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । মঙলবাৰে অসম-নাগালেণ্ড পথ অবৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটছা কৰ্মীয়ে ৷ 

উল্লেখ্য যে, দুদিনৰ পূৰ্বে মৰিয়নীৰ ৬১নং কাটনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ নগাজাংকাত অসমৰ ভুমিত অসমৰ শ্ৰমিকে জব কাৰ্ডৰ অধীনত পথৰ মেৰামতিৰ কাম কৰি থকাৰ সময়তে নগা দুবৃত্তই শ্ৰমিকক ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ 

দুদিনৰ পাছতে মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালত আটছাই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ৷

প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্বই কয়, "অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা ৰাজনৈতিকভাবে সমাধান কৰিবলৈ অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছো ৷ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা কোনো সহাৰি পোৱা নাই ৷  ফলত সীমা সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে সীমান্তবাসী ৰাইজৰ জীৱন জীৰ্বিকা, নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।"

লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বৰজনাৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল উৰ্মিলাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম নাগালেণ্ড
আটছা
মৰিয়নীত প্ৰতিবাদ
মৰিয়নী আৰক্ষী
AATSA PROTEST IN MARIANI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MLA Mehboob Muktar

ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ

June 23, 2026 at 5:16 PM IST
Laharighat School

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পয়ালগা অৱস্থা, এটা শ্ৰেণীকোঠাতে পাঁচটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান

June 23, 2026 at 5:15 PM IST
Ban on catching and selling fish with eggs by Dhubri Fish Department

কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

June 23, 2026 at 3:53 PM IST
Dhubri AGP

অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমিল প্ৰকাণ্ড তলা, বাহিৰ নেতা-কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ

June 23, 2026 at 1:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.