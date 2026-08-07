ETV Bharat / Videos

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ - AATASU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 3:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটিৰ বিশেষ পেকেজৰ দাবী কৰিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই । শুকুৰবাৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে শিৱসাগৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জিলা দুখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

সংগঠনটোৱে বান সমস্যাৰ বৈজ্ঞানিক সমাধানৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ, Flood Plain Zoning Act কাৰ্যকৰী, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন, মথাউৰি মেৰামতি আৰু যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী জনায় । 

লগতে নগালেণ্ডৰ অবৈধ কয়লা খনন বন্ধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰে । দাবী পূৰণ নকৰিলে সংগঠনটোৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সকীয়নি দিছে । উজনিৰ তিনি জিলাত তাণ্ডৱ চলোৱা বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰে বসন্ত গগৈয়ে ৷

তেওঁ কয় যে পুৰণি বান্ধবোৰ পুনৰ মেৰামতি নকৰাৰ ফলতেই এইদৰে প্ৰায় কুৰিদিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো শিৱসাগৰৰ বহু অঞ্চল পানীত ডুব গৈ আছে ৷ নাগালেণ্ডত সতৰ্কতা জাৰী কৰাৰ বাবে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল ৷ কিন্তু অসমত বহু মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ৷

লগতে পঢ়ক: আপোন হাত জগন্নাথ ! চৰকাৰলৈ ৰৈ নাথাকি টীয়কত ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি ল'লে ৰিংবান্ধ

শিৱসাগৰ: চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটিৰ বিশেষ পেকেজৰ দাবী কৰিছে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই । শুকুৰবাৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে শিৱসাগৰত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জিলা দুখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ চৰকাৰ-প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

সংগঠনটোৱে বান সমস্যাৰ বৈজ্ঞানিক সমাধানৰ বাবে ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ, Flood Plain Zoning Act কাৰ্যকৰী, উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন, মথাউৰি মেৰামতি আৰু যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী জনায় । 

লগতে নগালেণ্ডৰ অবৈধ কয়লা খনন বন্ধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰে । দাবী পূৰণ নকৰিলে সংগঠনটোৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ সকীয়নি দিছে । উজনিৰ তিনি জিলাত তাণ্ডৱ চলোৱা বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰে বসন্ত গগৈয়ে ৷

তেওঁ কয় যে পুৰণি বান্ধবোৰ পুনৰ মেৰামতি নকৰাৰ ফলতেই এইদৰে প্ৰায় কুৰিদিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো শিৱসাগৰৰ বহু অঞ্চল পানীত ডুব গৈ আছে ৷ নাগালেণ্ডত সতৰ্কতা জাৰী কৰাৰ বাবে মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিল ৷ কিন্তু অসমত বহু মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় ৷

লগতে পঢ়ক: আপোন হাত জগন্নাথ ! চৰকাৰলৈ ৰৈ নাথাকি টীয়কত ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি ল'লে ৰিংবান্ধ

For All Latest Updates

TAGGED:

সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা
বসন্ত গগৈ
বান পৰিস্থিতি
AATASU
FLOOD IN UPPER ASSAM

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ

August 6, 2026 at 9:53 PM IST
Ashok Singhal visited free health camps in flood-affected area in Najira

বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস

August 6, 2026 at 8:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.