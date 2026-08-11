ETV Bharat / Videos

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা - ASSAM FLOODS 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 9:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলীয়া সময়জুৰি অসমৰ বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী তুলি আহিছে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি বান সমস্যাৰ কথা ক’লে বেলেগ ধৰণে কথা কয় ৷ তেওঁৰ কথা কোৱাৰ চখ আছে কাৰণে কয়, কিন্তু গুৰুত্বটো উপলব্ধি নকৰে ।’’ যোৰহাটৰ মজিয়াভেটি বান বিধস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল’ব । উজনি তিনিখন জিলাত বানপানী সন্দৰ্ভত ৰাইজ প্ৰতিয়ন গৈছে যে নাগালেণ্ডত আবাধ হাৰত কয়লা খনৰ বাবে হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকপট অসহায় মন্তব্য কৰিছে যে নাগালেণ্ডত গৈ মই কি কৰিব পাৰো ।’’

উৎপল শৰ্মাই লগতে লোকপিয়লত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিয়োগৰ বিষয়তো চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷ শিক্ষক নিয়োগৰ ফলত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তকৈ পিছ পৰি ৰ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷  

লগতে পঢ়ক: কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

যোৰহাট : "সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই দীঘলীয়া সময়জুৰি অসমৰ বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী তুলি আহিছে ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি বান সমস্যাৰ কথা ক’লে বেলেগ ধৰণে কথা কয় ৷ তেওঁৰ কথা কোৱাৰ চখ আছে কাৰণে কয়, কিন্তু গুৰুত্বটো উপলব্ধি নকৰে ।’’ যোৰহাটৰ মজিয়াভেটি বান বিধস্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘অসমৰ বান সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল’ব । উজনি তিনিখন জিলাত বানপানী সন্দৰ্ভত ৰাইজ প্ৰতিয়ন গৈছে যে নাগালেণ্ডত আবাধ হাৰত কয়লা খনৰ বাবে হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অকপট অসহায় মন্তব্য কৰিছে যে নাগালেণ্ডত গৈ মই কি কৰিব পাৰো ।’’

উৎপল শৰ্মাই লগতে লোকপিয়লত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিয়োগৰ বিষয়তো চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷ শিক্ষক নিয়োগৰ ফলত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তকৈ পিছ পৰি ৰ’ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷  

লগতে পঢ়ক: কয়লা খনন নে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ? উজনিৰ বান বিভীষিকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ কি ?

For All Latest Updates

TAGGED:

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা
অসমৰ বান গৰাখহনীয়া
ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা
AASU PRSIDENT
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Organizes a Tiranga Walkathon in line with the 'Har Ghar Tiranga' campaign in Jonai

জোনাইত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন

August 11, 2026 at 9:31 PM IST
13crore worth of morphine seized

কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, ১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ

August 11, 2026 at 8:32 PM IST
Assam Floods 2026

বানত বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত প্ৰায় ১৪০ খন বিদ্যালয়ত স্তব্ধ পাঠদান

August 10, 2026 at 10:04 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

মঙলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

August 10, 2026 at 9:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.