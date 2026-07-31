ETV Bharat / Videos

গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায়, অসমলৈ কিয় অহা নাই আৰু পুঁজি দিয়া নাই ; আছু নেতৃত্ব - যোৰহাট

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসমলৈ কিয় অহা নাই আৰু পুঁজি দিয়া নাই (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : চৰাইদেউ জিলাৰ চুমনি গাঁৱত বন্যাৰ্তৰ কাষত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা । আছুকৰ্মী সকলক লগত লৈ বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদান কৰা লগতে প্ৰয়োজনীয় ঘৰুৱা কিছু সামগ্ৰীও প্ৰদান কৰে আছুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে । চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লৈ আছুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কয়, "চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ ৰাইজে যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল এইয়া বান বুলি ক'লে ভুল হ'ব ই মহাপ্ৰলয়। ইয়াৰ কাৰণ কি তাৰ বিচাৰ লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"কিয় এই মহা প্ৰলয় হ'ল ? বানত সকলো হেৰুওৱা ৰাইজক এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব । ভৱিষ্যতে যাতে এই ঘটনা পুনৰ নহয় তাৰ নিশ্চয়তা চৰকাৰে দিব লাগিব । নহ'লে বানত আপোন ঘৰ খন হেৰুওৱা ৰাইজে পুনৰ কি আশাত ঘৰখন সাজিব ? চৰকাৰে ৰাইজক গতানুগতিক ক্ষতিপূৰণ দিলে শান্তি নাপাব । গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায় । কিন্তু তেওঁ নাহিল আৰু আজি পৰ্যন্ত কোনো অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰা নাই । গুজৰাটত বান হওঁতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচশ কোটি দিছিল, অসমৰ বেলিকা শূন্য ।"

লগতে পঢ়ক: বান বিভীষিকাৰ মাজতে, কুলশী নদীৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ ডিপিআৰ অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ

ডিব্ৰুগড় : চৰাইদেউ জিলাৰ চুমনি গাঁৱত বন্যাৰ্তৰ কাষত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা । আছুকৰ্মী সকলক লগত লৈ বানপীড়িত ৰাইজক সাহায্য প্ৰদান কৰা লগতে প্ৰয়োজনীয় ঘৰুৱা কিছু সামগ্ৰীও প্ৰদান কৰে আছুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে । চৰাইদেউ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লৈ আছুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কয়, "চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ ৰাইজে যি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল এইয়া বান বুলি ক'লে ভুল হ'ব ই মহাপ্ৰলয়। ইয়াৰ কাৰণ কি তাৰ বিচাৰ লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"কিয় এই মহা প্ৰলয় হ'ল ? বানত সকলো হেৰুওৱা ৰাইজক এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব । ভৱিষ্যতে যাতে এই ঘটনা পুনৰ নহয় তাৰ নিশ্চয়তা চৰকাৰে দিব লাগিব । নহ'লে বানত আপোন ঘৰ খন হেৰুওৱা ৰাইজে পুনৰ কি আশাত ঘৰখন সাজিব ? চৰকাৰে ৰাইজক গতানুগতিক ক্ষতিপূৰণ দিলে শান্তি নাপাব । গুজৰাটত পানীৰ পাছদিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী যায় । কিন্তু তেওঁ নাহিল আৰু আজি পৰ্যন্ত কোনো অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰা নাই । গুজৰাটত বান হওঁতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচশ কোটি দিছিল, অসমৰ বেলিকা শূন্য ।"

লগতে পঢ়ক: বান বিভীষিকাৰ মাজতে, কুলশী নদীৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ ডিপিআৰ অসম চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
চৰাইদেউ
শিৱসাগৰ
যোৰহাট
AASU LEADER UTPAL SARMA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

EROSION

দৌলাশালত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন নাৰায়ণ ডেকাৰ

July 31, 2026 at 1:48 PM IST
Barama United Football Club wins in the Super Division football

ছুপাৰ ডিভিজন ফুটবলত বৰমা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব বিজয়ী

July 31, 2026 at 1:04 PM IST
Youth from Dhemaji Silapathar went missing in Tamil Nadu

তামিলনাডুৰ পৰা সন্ধানহীন চিলাপথাৰৰ অজিত, মুখ্য়মন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান

July 31, 2026 at 11:08 AM IST
Clash between forest worker and youth

বনকৰ্মী-যুৱকৰ মাৰপিট, কচুৱাত তীব্ৰ উত্তেজনা

July 30, 2026 at 4:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.