ETV Bharat / Videos

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ - অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : ৰাজ্যিক বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ৷ জোনাই অনুষ্ঠিত ১৭ তম টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ভট্টাচাৰ্যই কয়,"যোৱা বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ শীৰ্ষক এক সুকীয়া শিতানত পুঁজি আৱণ্টন কৰা । কিন্তু আৱণ্টিত পুঁজিৰ সিংহভাগ আজিলৈকে মুকলি নকৰিলে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে এইবাৰৰ ৰাজ্যিক বাজেটত কোনো নিৰ্দিষ্ট পুঁজি ধাৰ্য্য নকৰিলে ৷ সেয়ে আজি আছুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে শীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় ।"

লগতে পঢ়ক: নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ নকৰিব: পৰেশ বৰুৱা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ

জোনাই : ৰাজ্যিক বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই ৷ জোনাই অনুষ্ঠিত ১৭ তম টিএমপিকেৰ সাধাৰণ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ভট্টাচাৰ্যই কয়,"যোৱা বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ শীৰ্ষক এক সুকীয়া শিতানত পুঁজি আৱণ্টন কৰা । কিন্তু আৱণ্টিত পুঁজিৰ সিংহভাগ আজিলৈকে মুকলি নকৰিলে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে এইবাৰৰ ৰাজ্যিক বাজেটত কোনো নিৰ্দিষ্ট পুঁজি ধাৰ্য্য নকৰিলে ৷ সেয়ে আজি আছুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন জৰুৰী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে শীঘ্ৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায় ।"

লগতে পঢ়ক: নিজৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ নকৰিব: পৰেশ বৰুৱা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়নি মীৰা বৰঠাকুৰৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
টিএমপিকে
ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা
অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা
SAMUJJAL KUMAR BHATTACHARYA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Sonowal Kachari Autonomous Council election 2026

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

July 11, 2026 at 8:33 PM IST
Jonai NH 515

মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, প্ৰতিবাদৰ পাছতো জোনাইত গা-লৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াৰ

July 11, 2026 at 7:22 PM IST
WILD BUFFALO

বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক, বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত দুজন আহত

July 11, 2026 at 5:51 PM IST
CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ

July 11, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.