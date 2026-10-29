ETV Bharat / Videos

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ মম শিখা সমদল

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ উত্তাল মম শিখা সমদল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 29, 2026 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসমৰ কোটি কোটি জনতাৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত এক বিশাল মম শিখা সমদল উলিওৱা হয় ।

নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে সমগ্ৰ নগাঁও চহৰ পৰিক্ৰমা কৰে । সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা শতাধিক ছাত্ৰ-যুৱক আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু আৱেগ প্ৰকট কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ আৰু উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে নগাঁও জিলা সমিতি আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়া তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসমীয়াৰ আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ এই সংগ্ৰাম চৰকাৰে কোনো কাৰণতে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আন্দোলনত গৰিমা গাৰ্গক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান

নগাঁও: সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । অসমৰ কোটি কোটি জনতাৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত নগাঁও চহৰৰ ৰাজপথত এক বিশাল মম শিখা সমদল উলিওৱা হয় ।

নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদী সমদলটোৱে সমগ্ৰ নগাঁও চহৰ পৰিক্ৰমা কৰে । সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা শতাধিক ছাত্ৰ-যুৱক আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু আৱেগ প্ৰকট কৰাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ আৰু উচিত ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীৰে আকাশ-বতাহ কঁপাই তোলে ।

এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে নগাঁও জিলা সমিতি আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিৰ বহুসংখ্যক বিষয়ববীয়া তথা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসমীয়াৰ আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ এই সংগ্ৰাম চৰকাৰে কোনো কাৰণতে আওকাণ কৰিব নোৱাৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আন্দোলনত গৰিমা গাৰ্গক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG JUSTICE
NAGAON AASU PROTEST
CANDLELIGHT MARCH
জুবিন গাৰ্গ
মম শিখা সমদল

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

LAKSHMI PUJA IS OBSERVED IN MAJULI

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

October 25, 2026 at 3:54 PM IST
A new political party will be formed in Morigaon, who will be in the leadership?

মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?

October 24, 2026 at 9:58 PM IST
112 DURGA PUJA IDOLS IMMERSED IN TWO DAYS AT PANDU GHAT IN GUWAHATI

পাণ্ডুঘাটত দুদিনত ১১২ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

October 23, 2026 at 5:05 PM IST
MLA Chandra Mohan Patowary participate Vijaya Dashami Celebrates in Nalbari

টিহুত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ

October 21, 2026 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.