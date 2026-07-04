মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা - পুথিভঁৰাল
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 4, 2026 at 6:50 PM IST
মৰিগাঁও: সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ৫০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে । কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাৱেশত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ।
উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাই ভাষণ প্ৰসংগত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় , "কেৱল পৰীক্ষাৰ নম্বৰতে আৱদ্ধ নাথাকি এই সম্বৰ্ধিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হৈ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সপোন দেখিব লাগিব ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষা আৰু মেধাৰে সমগ্ৰ জাতিটোৰ নাম বিশ্বদৰবাৰত উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে সদায় এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱনাৰে সমাজৰ হকে কাম কৰি যাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক:তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা
চৰকাৰী চাকৰিৰে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো বাস্তৱসন্মত নহয়: উৎপল শৰ্মা
মৰিগাঁও: সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ৫০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে । কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাৱেশত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ।
উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাই ভাষণ প্ৰসংগত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় , "কেৱল পৰীক্ষাৰ নম্বৰতে আৱদ্ধ নাথাকি এই সম্বৰ্ধিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হৈ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সপোন দেখিব লাগিব ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষা আৰু মেধাৰে সমগ্ৰ জাতিটোৰ নাম বিশ্বদৰবাৰত উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে সদায় এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱনাৰে সমাজৰ হকে কাম কৰি যাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক:তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা
চৰকাৰী চাকৰিৰে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো বাস্তৱসন্মত নহয়: উৎপল শৰ্মা