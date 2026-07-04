ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা - পুথিভঁৰাল

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ৫০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।  

মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে । কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাৱেশত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ।

উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাই ভাষণ প্ৰসংগত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় , "কেৱল পৰীক্ষাৰ নম্বৰতে আৱদ্ধ নাথাকি এই সম্বৰ্ধিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হৈ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সপোন দেখিব লাগিব ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষা আৰু মেধাৰে সমগ্ৰ জাতিটোৰ নাম বিশ্বদৰবাৰত উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে সদায় এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱনাৰে সমাজৰ হকে কাম কৰি যাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক:তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

চৰকাৰী চাকৰিৰে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো বাস্তৱসন্মত নহয়: উৎপল শৰ্মা

মৰিগাঁও: সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত শনিবাৰে মৰিগাঁৱৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত এখন বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ৫০ গৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।  

মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে । কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোৱা এই সমাৱেশত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ।

উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাই ভাষণ প্ৰসংগত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কয় , "কেৱল পৰীক্ষাৰ নম্বৰতে আৱদ্ধ নাথাকি এই সম্বৰ্ধিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ হৈ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা সপোন দেখিব লাগিব ।" ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ শিক্ষা আৰু মেধাৰে সমগ্ৰ জাতিটোৰ নাম বিশ্বদৰবাৰত উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে সদায় এক সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ভাৱনাৰে সমাজৰ হকে কাম কৰি যাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক:তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

চৰকাৰী চাকৰিৰে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো বাস্তৱসন্মত নহয়: উৎপল শৰ্মা

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
ছাত্ৰ সন্থা
পুথিভঁৰাল
AASU FELICITATION PROGRAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

operation against illegal sawmill in Dhubri

ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত

July 4, 2026 at 6:35 PM IST
RANJEET KUMAR DASS, SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY, INAUGURATES A NEW CINEMA HALL IN BARPETA

দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’

July 4, 2026 at 6:30 PM IST
cricket academy and football training camp inaugurated in Morigaon

চৰাইবাহীত আঞ্চলিক ক্ৰিকেট একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ; ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি

July 4, 2026 at 4:50 PM IST
Leopard that has been causing fear for a long time is caged in Jorhat

দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

July 4, 2026 at 4:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.