ETV Bharat / Videos

বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবী: জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ - বিটিআৰ চুক্তি

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবীত জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । মূলত বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দফাসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে জোনাই সমজিলাতো ধেমাজি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই (এবছু) ২ ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক বডোছা ব্ৰহ্মই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "বিটিআৰ শান্তিচুক্তি দফাসমূহ এতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । সেয়ে অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰক এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে এই দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে । সেই চুক্তি অনুসৰি বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়োসকলে বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত উন্নয়ন পৰিষদ হিচাপে সৰু পৰিষদ এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । এই পৰিষদ এলেকাত অতিৰিক্ত গাঁওসমূহ তৎকালীনভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পলম নকৰাকৈ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ।"

ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলাত বসবাস কৰা বড়োসকলক এছ টি (হিলছ)ৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰসংগটোও উত্থাপন কৰা হয় । 

বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সকলো সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰি বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি, সময়মতে পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা আৰু শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনায় । এই প্ৰতিবাদত এবছুৰ বহু কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ গাঁও মিকিৰ ভেটাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

জোনাই : নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সোমবাৰে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । মূলত বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দফাসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে জোনাই সমজিলাতো ধেমাজি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই (এবছু) ২ ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।

এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক বডোছা ব্ৰহ্মই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "বিটিআৰ শান্তিচুক্তি দফাসমূহ এতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । সেয়ে অসম আৰু ভাৰত চৰকাৰক এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ যে শীঘ্ৰে এই দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে । সেই চুক্তি অনুসৰি বিটিআৰৰ বাহিৰৰ বড়োসকলে বড়ো-কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত উন্নয়ন পৰিষদ হিচাপে সৰু পৰিষদ এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ । এই পৰিষদ এলেকাত অতিৰিক্ত গাঁওসমূহ তৎকালীনভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পলম নকৰাকৈ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ।"

ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবাদত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলাত বসবাস কৰা বড়োসকলক এছ টি (হিলছ)ৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰসংগটোও উত্থাপন কৰা হয় । 

বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সকলো সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰি বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অনুপাতে পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি, সময়মতে পাঠ্যপুথি যোগান ধৰা আৰু শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈও প্ৰতিবাদকাৰীসকলে দাবী জনায় । এই প্ৰতিবাদত এবছুৰ বহু কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

মৰিগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ গাঁও মিকিৰ ভেটাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
এবছু
ইটিভি ভাৰত অসম
বিটিআৰ চুক্তি
AABSU PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

CPI(ML) leader visits flood hits Jorhat

অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা

July 27, 2026 at 6:54 PM IST
Mangaldoi teenagers missing

নৈত গা ধুবলৈ গৈ নিখোঁজ দুই কিশোৰ

July 27, 2026 at 5:15 PM IST
Local people and police recovered body of missing person from the Beki River near Kalgachia

বেকী নদীত মাছ মাৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হোৱা ব্য়ক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

July 27, 2026 at 3:00 PM IST
Jagiroad News

জাগীৰোডত ‘অৰ্পিতা’ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আঠদিনীয়া যোগ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি

July 27, 2026 at 1:32 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.