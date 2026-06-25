ETV Bharat / Videos

আত্মীয়ৰ দহা কৰিবলৈ গৈ অভয়াপুৰীত নৈত উটি গ’ল যুৱক - MISSING IN DARJI RIVER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আত্মীয়ৰ দহা কৰিবলৈ গৈ অভয়াপুৰীত নৈত উটি গ’ল যুৱক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত আত্মীয়ৰ দহা কামৰ সহায় কৰিবলৈ গৈ বুধবাৰে পুৱা নৈত উটি গৈ অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় এজন লোকে ৷ নিহত লোকজন বিজু চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দহাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি বিজুৱে নৈত হাত-ভৰি ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তে নৈৰ সোঁতত উটি যায়  ৷

অভয়াপুৰীৰ শিৱপুৰৰ দৰ্জি বিলত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ ঘটনা ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত অভয়াপুৰী আৰক্ষীৰ লগতে এছডিআৰএফ বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হয় আৰু বিজু চৌহানক বিচাৰি দৰ্জি নৈত অভিযান চলায় ৷ 

দিনজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত বিয়লি এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে বিজু চৌহানক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত আত্মীয়ৰ দহা কামৰ সহায় কৰিবলৈ গৈ বুধবাৰে পুৱা নৈত উটি গৈ অকাল মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় এজন লোকে ৷ নিহত লোকজন বিজু চৌহান বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দহাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি বিজুৱে নৈত হাত-ভৰি ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তে নৈৰ সোঁতত উটি যায়  ৷

অভয়াপুৰীৰ শিৱপুৰৰ দৰ্জি বিলত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ ঘটনা ৷ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় ৷ স্থানীয় লোকে খবৰ দিয়াৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত অভয়াপুৰী আৰক্ষীৰ লগতে এছডিআৰএফ বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হয় আৰু বিজু চৌহানক বিচাৰি দৰ্জি নৈত অভিযান চলায় ৷ 

দিনজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত বিয়লি এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে বিজু চৌহানক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

For All Latest Updates

TAGGED:

বঙাইগাঁও
পানীত ডুবি মৃত্যু
এছডিআৰএফ
ইটিভি ভাৰত অসম
MISSING IN DARJI RIVER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FISHERIES MINISTER NILIMA DEVI

মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বলৈ নলবাৰীত প্ৰথমটো মৎস্য উৎপাদন প্ৰকল্প মুকলি মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ

June 25, 2026 at 5:50 PM IST
Assam Minister Sushanta Borgohain visited Majuli to review the erosion situation

মাজুলীৰ উপস্থিত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই; খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকীয়া এক বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা

June 25, 2026 at 5:48 PM IST
DEATH BY DROWNING

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

June 25, 2026 at 3:50 PM IST
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

June 25, 2026 at 3:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.