ETV Bharat / Videos

বন্যহস্তীয়ে কাঢ়িলে মহিলাৰ প্ৰাণ, ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহ - WILD ELEPHANT ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বন্যহস্তীয়ে কাঢ়িলে মহিলাৰ প্ৰাণ, ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী বনাঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত কন্দলী কুঁহিয়াৰতলি কাৰ্বি গাঁৱৰ এটা বাসগৃহত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু । ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহও । জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীক বাসগৃহৰ পৰা টানি আনি বন্যহস্তীয়ে গচকি-আচাৰি পেলায়  ৷ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ দীৰ্ঘ সময় ধৰি পথৰ ওপৰতে পৰি ৰয় মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ৷ নিহত মহিলাগৰাকী ৰূপালী ৰংপি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ১০ বছৰীয়া সন্তান আৰু স্বামীৰ ৷  

উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ জাকে সন্ত্ৰাস চলাই আছিল ৷ এই সম্পৰ্কত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "কন্দলী অঞ্চলত পোন্ধৰ-বিশ দিন ধৰি হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে । খুব দুভাৰ্গ্যজনকভাৱে দহ বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক হাতীয়ে হত্যা কৰে । এইক্ষেত্ৰত বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ । ঘৰত বাপেক, জীয়েক, মাক শুই আছিল । হাতী অহা গম পাই মানুহজনী পিছফাললৈ ওলাই আহোতে ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই নি আঁতৰত ৰাস্তাত মাৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক: Miss Grand India 2026: কোন এই মৃগাশ্ৰী বৰুৱা ? মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত অসমৰ জীয়াৰীৰ চমকপ্ৰদ সফলতা

জাগীৰোডত গৰুচোৰৰ সন্ত্ৰাস, একে নিশাতে কৰিলে গোহালি উদং - COW THIEVE

বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী বনাঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত কন্দলী কুঁহিয়াৰতলি কাৰ্বি গাঁৱৰ এটা বাসগৃহত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু । ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহও । জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীক বাসগৃহৰ পৰা টানি আনি বন্যহস্তীয়ে গচকি-আচাৰি পেলায়  ৷ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ দীৰ্ঘ সময় ধৰি পথৰ ওপৰতে পৰি ৰয় মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ৷ নিহত মহিলাগৰাকী ৰূপালী ৰংপি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ১০ বছৰীয়া সন্তান আৰু স্বামীৰ ৷  

উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ জাকে সন্ত্ৰাস চলাই আছিল ৷ এই সম্পৰ্কত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "কন্দলী অঞ্চলত পোন্ধৰ-বিশ দিন ধৰি হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে । খুব দুভাৰ্গ্যজনকভাৱে দহ বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক হাতীয়ে হত্যা কৰে । এইক্ষেত্ৰত বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ । ঘৰত বাপেক, জীয়েক, মাক শুই আছিল । হাতী অহা গম পাই মানুহজনী পিছফাললৈ ওলাই আহোতে ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই নি আঁতৰত ৰাস্তাত মাৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক: Miss Grand India 2026: কোন এই মৃগাশ্ৰী বৰুৱা ? মিছ গ্ৰেণ্ড ইণ্ডিয়াত অসমৰ জীয়াৰীৰ চমকপ্ৰদ সফলতা

জাগীৰোডত গৰুচোৰৰ সন্ত্ৰাস, একে নিশাতে কৰিলে গোহালি উদং - COW THIEVE

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN DIED
বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ
হাতী মানুহৰ সংঘাত
ইটিভি ভাৰত অসম
WILD ELEPHANT ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Field Study on the Self-Religious Practices of the Hajong Community

হাজং জনগোষ্ঠীৰ আত্মবাদী ৰীতি-নীতি সন্দৰ্ভত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন

May 13, 2026 at 9:35 PM IST
Terror of cow thieves in Jagerod

জাগীৰোডত গৰুচোৰৰ সন্ত্ৰাস, একে নিশাতে কৰিলে গোহালি উদং

May 13, 2026 at 7:50 PM IST
Tai Ahom Yuva Parishad

পুনৰ বিভাজন হোৱাৰ দিশে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ: নিলম্বিত সভাপতিৰ সংবাদমেল

May 13, 2026 at 5:20 PM IST
People narrowly escaped from the terrible fire in Dhuburi

ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল ৰাইজ

May 12, 2026 at 7:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.