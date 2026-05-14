বন্যহস্তীয়ে কাঢ়িলে মহিলাৰ প্ৰাণ, ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহ - WILD ELEPHANT ATTACK
Published : May 14, 2026 at 1:58 PM IST
বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী বনাঞ্চলিক কাৰ্যলয়ৰ অন্তৰ্গত কন্দলী কুঁহিয়াৰতলি কাৰ্বি গাঁৱৰ এটা বাসগৃহত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু । ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বাসগৃহও । জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীক বাসগৃহৰ পৰা টানি আনি বন্যহস্তীয়ে গচকি-আচাৰি পেলায় ৷ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ দীৰ্ঘ সময় ধৰি পথৰ ওপৰতে পৰি ৰয় মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ৷ নিহত মহিলাগৰাকী ৰূপালী ৰংপি বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ১০ বছৰীয়া সন্তান আৰু স্বামীৰ ৷
উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ জাকে সন্ত্ৰাস চলাই আছিল ৷ এই সম্পৰ্কত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, "কন্দলী অঞ্চলত পোন্ধৰ-বিশ দিন ধৰি হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে । খুব দুভাৰ্গ্যজনকভাৱে দহ বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক হাতীয়ে হত্যা কৰে । এইক্ষেত্ৰত বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ । ঘৰত বাপেক, জীয়েক, মাক শুই আছিল । হাতী অহা গম পাই মানুহজনী পিছফাললৈ ওলাই আহোতে ঘৰৰ পৰা চোঁচৰাই নি আঁতৰত ৰাস্তাত মাৰিছে ।"
