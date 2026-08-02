ETV Bharat / Videos

ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে - WOMAN JUMPED INTO THE BHOGDOI RIVER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডেৰবছৰীয়া সন্তানক লগত লৈ ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 3:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : বানবিধস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ শলমৰাত দেওবাৰে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পশ্চিম যোৰহাটৰ মালৌপাম অঞ্চলৰ এগৰকী মহিলাই ডেৰবছৰীয়া সন্তানসহ ভৰা ভোগদৈত জাপ দিয়ে ৷ এই খবৰ পোৱাৰ লগতে লগতে ভোগদৈত SDRF বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে উদ্ধাৰকাৰী দলে মহিলাগৰাকী বা শিশুটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ডেৰবছৰীয়া সন্তানটিক লগত লৈ এই চৰমপন্থা বাচি লৈছে ৷ কাৰণত পূৰ্বতেও তেওঁলোকৰ ঘৰত হায়-কাজিয়া হৈ থাকে ৷ আমি স্থানীয় ৰাইজ গৈ বহুবাৰ কাজিয়া ভাঙিছিলো ।’’ লক্ষ্যণীয় যে ভোগদৈত বৰ্তমান সোঁতৰ হাৰৰ লগতে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে ৷ সেয়েহে ভোগদৈৰ সোঁতে মহিলাগৰাকীক বহুদূৰলৈ উটুৱাই লৈ নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ বাবে ২১ কোটি টকাৰ অনুদান নীতা আম্বানীৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

যোৰহাট : বানবিধস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ শলমৰাত দেওবাৰে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পশ্চিম যোৰহাটৰ মালৌপাম অঞ্চলৰ এগৰকী মহিলাই ডেৰবছৰীয়া সন্তানসহ ভৰা ভোগদৈত জাপ দিয়ে ৷ এই খবৰ পোৱাৰ লগতে লগতে ভোগদৈত SDRF বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে উদ্ধাৰকাৰী দলে মহিলাগৰাকী বা শিশুটিৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, ‘‘পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবেই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ডেৰবছৰীয়া সন্তানটিক লগত লৈ এই চৰমপন্থা বাচি লৈছে ৷ কাৰণত পূৰ্বতেও তেওঁলোকৰ ঘৰত হায়-কাজিয়া হৈ থাকে ৷ আমি স্থানীয় ৰাইজ গৈ বহুবাৰ কাজিয়া ভাঙিছিলো ।’’ লক্ষ্যণীয় যে ভোগদৈত বৰ্তমান সোঁতৰ হাৰৰ লগতে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে ৷ সেয়েহে ভোগদৈৰ সোঁতে মহিলাগৰাকীক বহুদূৰলৈ উটুৱাই লৈ নিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

লগতে পঢ়ক : বানপীড়িতৰ বাবে ২১ কোটি টকাৰ অনুদান নীতা আম্বানীৰ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ

For All Latest Updates

TAGGED:

ভোগদৈত জাপ দিলে মাতৃয়ে
বানবিধস্ত পশ্চিম যোৰহাট
পাৰিবাৰিক কন্দল
WOMAN JUMPED INTO THE BHOGDOI RIVER
WOMAN JUMPED INTO THE RIVER

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

tragic incident,Couple death on Road accident in Golaghat

চিকিৎসালয়ত মাতৃক আহাৰ দিবলৈ যাওঁতে পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ-বোৱাৰী নিহত

August 2, 2026 at 3:13 PM IST
JAPANESE ENCEPHALITIS OUTBREAK: BARPETA HAS THE SECOND HIGHEST INCIDENCE IN ASSAM

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ : অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটাত; মৃত্যু ৪ জনৰ

August 2, 2026 at 11:16 AM IST
Fire broke out in the moving green bus in Nalbari

চলন্ত অৱস্থাতে জ্বলি উঠিল গ্ৰীণ বাছ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বহু যাত্ৰীৰ

August 2, 2026 at 10:39 AM IST
Terrible fire at Tihu North East Mega Food Park in nalbari

টিহুৰ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্কত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড

August 2, 2026 at 9:08 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.