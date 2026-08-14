ETV Bharat / Videos

সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 8:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া: স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চৰাঞ্চলৰ লোকসকল বৰ্তমানো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাটৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ ফলত বহুলোকে ইতিমধ্য়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ অভিযোগো পুৰণি ।  

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী চৰত সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডই পুনৰ এই অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে । বুধবাৰে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়ি থাকোতেই এগৰাকী মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয় । খাৰবাল্লী চৰৰ নুৰুল ইছলামৰ পত্নী ছজিৰন নেছা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে মগৰিবৰ নামাজ আদায় কৰি আছিল । হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত জুইৰ লেলিহান শিখাই সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰখন আৱৰি ধৰে । কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকী ৷ ফলত তেওঁ অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ 

ইফালে খাৰবাল্লী চৰ অঞ্চলটো নদীৰ সিপাৰে অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত সময়মতে উপস্থিত হ’ব নোৱাৰিলে । ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । 

লগতে পঢ়ক: সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা - ইটিভি ভাৰত অসম

উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে - কয়লা ছিণ্ডিকেট

কলগাছিয়া: স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চৰাঞ্চলৰ লোকসকল বৰ্তমানো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাটৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ ফলত বহুলোকে ইতিমধ্য়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ অভিযোগো পুৰণি ।  

কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী চৰত সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডই পুনৰ এই অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে । বুধবাৰে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়ি থাকোতেই এগৰাকী মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয় । খাৰবাল্লী চৰৰ নুৰুল ইছলামৰ পত্নী ছজিৰন নেছা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে মগৰিবৰ নামাজ আদায় কৰি আছিল । হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত জুইৰ লেলিহান শিখাই সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰখন আৱৰি ধৰে । কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকী ৷ ফলত তেওঁ অগ্নিদগ্ধ হয় ৷ 

ইফালে খাৰবাল্লী চৰ অঞ্চলটো নদীৰ সিপাৰে অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত সময়মতে উপস্থিত হ’ব নোৱাৰিলে । ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । 

লগতে পঢ়ক: সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা - ইটিভি ভাৰত অসম

উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে - কয়লা ছিণ্ডিকেট

For All Latest Updates

TAGGED:

অগ্নিকাণ্ড
কলগাছিয়া
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRE IN KALGACHIA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80TH INDEPENDENCE DAY

ত্ৰিৰংগা যাত্ৰাত নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান সোণোৱালৰ

August 14, 2026 at 10:26 AM IST
Charaideo district BJP Har Ghar Triranga Yatra at Sonari on the occasion of Independence Day

বানে বিধ্বস্ত কৰা ৰাইজে কেনেকৈ উদযাপন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস ?

August 14, 2026 at 9:51 AM IST
Veer Lachit Sena leader Shrinkhal Chaliha reacted over the Assam-Arunachal border situation

সীমান্ত অঞ্চলৰ অসমীয়া লোকক হাতত এটা এটা একে-৪৭ দিয়ক : শৃংখল চলিহা

August 13, 2026 at 10:00 PM IST
Assam Floods 2026

উজনিৰ বান আৰু কয়লা ছিণ্ডিকেটক লৈ মুখ খুলিছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে

August 13, 2026 at 7:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.