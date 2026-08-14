সময়ত আহি নাপালে এম্বুলেঞ্চ ! অগ্নিকাণ্ডত মহিলাৰ মৃত্য়ু - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 14, 2026 at 8:11 AM IST
কলগাছিয়া: স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চৰাঞ্চলৰ লোকসকল বৰ্তমানো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাটৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ ফলত বহুলোকে ইতিমধ্য়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ অভিযোগো পুৰণি ।
কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী চৰত সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডই পুনৰ এই অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে । বুধবাৰে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়ি থাকোতেই এগৰাকী মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয় । খাৰবাল্লী চৰৰ নুৰুল ইছলামৰ পত্নী ছজিৰন নেছা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে মগৰিবৰ নামাজ আদায় কৰি আছিল । হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত জুইৰ লেলিহান শিখাই সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰখন আৱৰি ধৰে । কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকী ৷ ফলত তেওঁ অগ্নিদগ্ধ হয় ৷
ইফালে খাৰবাল্লী চৰ অঞ্চলটো নদীৰ সিপাৰে অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত সময়মতে উপস্থিত হ’ব নোৱাৰিলে । ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
কলগাছিয়া: স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো চৰাঞ্চলৰ লোকসকল বৰ্তমানো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ৰাস্তা-ঘাটৰ দুৰৱস্থাৰ ফলত ১০৮ এম্বুলেঞ্চ সেৱা, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন সময়মতে উপস্থিত হ'ব নোৱাৰাৰ ফলত বহুলোকে ইতিমধ্য়ে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ অভিযোগো পুৰণি ।
কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী চৰত সংঘটিত এক অগ্নিকাণ্ডই পুনৰ এই অভিযোগ সত্য বুলি প্ৰমাণিত কৰিলে । বুধবাৰে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়ি থাকোতেই এগৰাকী মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয় । খাৰবাল্লী চৰৰ নুৰুল ইছলামৰ পত্নী ছজিৰন নেছা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে মগৰিবৰ নামাজ আদায় কৰি আছিল । হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত জুইৰ লেলিহান শিখাই সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰখন আৱৰি ধৰে । কিন্তু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকী ৷ ফলত তেওঁ অগ্নিদগ্ধ হয় ৷
ইফালে খাৰবাল্লী চৰ অঞ্চলটো নদীৰ সিপাৰে অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত সময়মতে উপস্থিত হ’ব নোৱাৰিলে । ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ৷ এই ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।