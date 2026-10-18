ETV Bharat / Videos

কাতি বিহুত বকুল তলত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু কবিৰ আড্ডা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কাতি বিহু বকুল তলত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু কবিৰ আড্ডা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : কাতি বিহুৰ বিয়লি কলিয়াবৰৰ বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বকুল তলৰ শীতল ছাঁত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজনেৰে সজীৱ কৰি তুলিলে । শৰতৰ মিঠা বতাহজাকৰ সৈতে বকুলৰ সুবাস বুকুত বান্ধি অলপ হাঁহি-ধেমালি আৰু মন চুই যোৱা কবিতা, নিমখ-জলকীয়াৰে ৰবাব টেঙাৰ জুতিৰ লগতে কবিতা ভালপোৱাসকলৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অঞ্চল প্ৰাণ পাই উঠিল ।

কাতি বিহুৰ দিনা ধাননিৰ মাজত ৰবাব টেঙা খোৱাৰো এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা আছে । কিন্তু সময় সলনি হ'লেও একাংশ কবি আৰু বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এইবছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাতি বিহুত ৰবাব টেঙাৰ লগত কবিতাৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছোঁ । যিহেতু কবিসকলক গানৰ মজিয়াত বা বিহুৰ মঞ্চত নাপাও । সেয়ে কাতি বিহুৰ মঞ্চত কবিসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চাইছোঁ । যাতে আগলৈও দৃষ্টান্ত হৈ ৰয় ।"

লগতে পঢ়ক :

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

কলিয়াবৰ : কাতি বিহুৰ বিয়লি কলিয়াবৰৰ বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বকুল তলৰ শীতল ছাঁত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজনেৰে সজীৱ কৰি তুলিলে । শৰতৰ মিঠা বতাহজাকৰ সৈতে বকুলৰ সুবাস বুকুত বান্ধি অলপ হাঁহি-ধেমালি আৰু মন চুই যোৱা কবিতা, নিমখ-জলকীয়াৰে ৰবাব টেঙাৰ জুতিৰ লগতে কবিতা ভালপোৱাসকলৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অঞ্চল প্ৰাণ পাই উঠিল ।

কাতি বিহুৰ দিনা ধাননিৰ মাজত ৰবাব টেঙা খোৱাৰো এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা আছে । কিন্তু সময় সলনি হ'লেও একাংশ কবি আৰু বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এইবছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাতি বিহুত ৰবাব টেঙাৰ লগত কবিতাৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছোঁ । যিহেতু কবিসকলক গানৰ মজিয়াত বা বিহুৰ মঞ্চত নাপাও । সেয়ে কাতি বিহুৰ মঞ্চত কবিসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চাইছোঁ । যাতে আগলৈও দৃষ্টান্ত হৈ ৰয় ।"

লগতে পঢ়ক :

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

For All Latest Updates

TAGGED:

কাতি বিহু
ৰবাব টেঙা
কবি সন্মিলন
নগাঁও
KATI BIHU 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Kati Bihu 2026

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন

October 18, 2026 at 8:00 PM IST
kati bihu 2026

বৰপেটাৰ ৰাখাল থানত ৩০ ঘণ্টীয়া কাতি বিহুৰ নাম প্ৰসংগ

October 18, 2026 at 5:33 PM IST
DURGA PUJA 2026

শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ 2026 : বৰমাত মহাসপ্তমীৰ পূজা অৰ্চনা

October 18, 2026 at 4:55 PM IST
Preparation for Kati Bihu celebrations at Auniati Satra Majuli

বাপতিসাহোন কাতি বিহুৰ আকাশবন্তি জ্বলাবলৈ সাজু মাজুলীবাসী

October 17, 2026 at 5:48 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.