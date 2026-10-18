কাতি বিহুত বকুল তলত ৰবাব টেঙাৰ জুতি আৰু কবিৰ আড্ডা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 18, 2026 at 7:59 PM IST
কলিয়াবৰ : কাতি বিহুৰ বিয়লি কলিয়াবৰৰ বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বকুল তলৰ শীতল ছাঁত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজনেৰে সজীৱ কৰি তুলিলে । শৰতৰ মিঠা বতাহজাকৰ সৈতে বকুলৰ সুবাস বুকুত বান্ধি অলপ হাঁহি-ধেমালি আৰু মন চুই যোৱা কবিতা, নিমখ-জলকীয়াৰে ৰবাব টেঙাৰ জুতিৰ লগতে কবিতা ভালপোৱাসকলৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অঞ্চল প্ৰাণ পাই উঠিল ।
কাতি বিহুৰ দিনা ধাননিৰ মাজত ৰবাব টেঙা খোৱাৰো এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা আছে । কিন্তু সময় সলনি হ'লেও একাংশ কবি আৰু বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এইবছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাতি বিহুত ৰবাব টেঙাৰ লগত কবিতাৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছোঁ । যিহেতু কবিসকলক গানৰ মজিয়াত বা বিহুৰ মঞ্চত নাপাও । সেয়ে কাতি বিহুৰ মঞ্চত কবিসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চাইছোঁ । যাতে আগলৈও দৃষ্টান্ত হৈ ৰয় ।"
লগতে পঢ়ক :
কলিয়াবৰ : কাতি বিহুৰ বিয়লি কলিয়াবৰৰ বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে বকুল তলৰ শীতল ছাঁত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ আয়োজনেৰে সজীৱ কৰি তুলিলে । শৰতৰ মিঠা বতাহজাকৰ সৈতে বকুলৰ সুবাস বুকুত বান্ধি অলপ হাঁহি-ধেমালি আৰু মন চুই যোৱা কবিতা, নিমখ-জলকীয়াৰে ৰবাব টেঙাৰ জুতিৰ লগতে কবিতা ভালপোৱাসকলৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অঞ্চল প্ৰাণ পাই উঠিল ।
কাতি বিহুৰ দিনা ধাননিৰ মাজত ৰবাব টেঙা খোৱাৰো এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা আছে । কিন্তু সময় সলনি হ'লেও একাংশ কবি আৰু বৰি গাঁৱৰ ৰাইজে সেই পৰম্পৰা ধৰি ৰখাৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উদ্যোক্তাই কয়, "এইবছৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাতি বিহুত ৰবাব টেঙাৰ লগত কবিতাৰ আমেজ ল'ব বিচাৰিছোঁ । যিহেতু কবিসকলক গানৰ মজিয়াত বা বিহুৰ মঞ্চত নাপাও । সেয়ে কাতি বিহুৰ মঞ্চত কবিসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ । নতুন কিবা এটা আনিবলৈ চাইছোঁ । যাতে আগলৈও দৃষ্টান্ত হৈ ৰয় ।"
লগতে পঢ়ক :