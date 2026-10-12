ETV Bharat / Videos

ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2026 at 5:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন চলা দেখা গৈছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই ধুবুৰীও ৷

ধুবুৰীৰ বি এন কলেজত অধ্যয়নৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দৰ্শিল মণ্ডলে এইবাৰ ধানেৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি উলিয়ালে । ধানেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰোতে দৰ্শিলক প্ৰায় ৩২ দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ভৱিষ্যতে কলেজৰ অধ্যাপক হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দৰ্শিলে এইবাৰ ধানেৰে সাজি উলিওৱা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ডি কে ৰোড সাৰ্বজনীন কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা মণ্ডপত শোভাবৰ্ধন কৰিব ।

দৰ্শিল মণ্ডলে কয়, ‘‘সৰুৰে পৰাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাই আহিছো । পঢ়া-শুনাৰ মাজতে এই কামবোৰ কৰি গৈছো ৷ এই প্ৰতিমাটো প্ৰথমতে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰি, তাৰ পাছত আঠা আৰু ধান মূৰ্তিটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷ বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পাছত পেলাই দিবলৈ থোৱা ধানবোৰেই মই এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : কুঁহিলাৰ দেৱী সাজি গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ৪০০ বছৰীয়া দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ

লগতে পঢ়ক : 'কোনো সামগ্ৰীয়েই পেলনীয়া নহয়'- এই বাৰ্তাৰে মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা

ধুবুৰী : মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন চলা দেখা গৈছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই ধুবুৰীও ৷

ধুবুৰীৰ বি এন কলেজত অধ্যয়নৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দৰ্শিল মণ্ডলে এইবাৰ ধানেৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি উলিয়ালে । ধানেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰোতে দৰ্শিলক প্ৰায় ৩২ দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ভৱিষ্যতে কলেজৰ অধ্যাপক হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দৰ্শিলে এইবাৰ ধানেৰে সাজি উলিওৱা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ডি কে ৰোড সাৰ্বজনীন কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা মণ্ডপত শোভাবৰ্ধন কৰিব ।

দৰ্শিল মণ্ডলে কয়, ‘‘সৰুৰে পৰাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাই আহিছো । পঢ়া-শুনাৰ মাজতে এই কামবোৰ কৰি গৈছো ৷ এই প্ৰতিমাটো প্ৰথমতে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰি, তাৰ পাছত আঠা আৰু ধান মূৰ্তিটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷ বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পাছত পেলাই দিবলৈ থোৱা ধানবোৰেই মই এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷’’

লগতে পঢ়ক : কুঁহিলাৰ দেৱী সাজি গৌৰীপুৰৰ ৰাজপৰিয়ালৰ ৪০০ বছৰীয়া দুৰ্গাপূজা আৰম্ভ

লগতে পঢ়ক : 'কোনো সামগ্ৰীয়েই পেলনীয়া নহয়'- এই বাৰ্তাৰে মাৰ্কাৰ কলমেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে দেৱীৰ প্ৰতিমা

For All Latest Updates

TAGGED:

মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা
ধানেৰে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ
দৰ্শিল মণ্ডল
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ
DURGA PUJA 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NATIONAL KARATE CHAMPIONSHIPS 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত সোণ-ৰূপ জয়ৰে জোনাই আয়ান শৰ্মাৰ চমকপ্ৰদ সাফল্য

October 10, 2026 at 8:47 PM IST
Wild elephants menace

ম'ৰাচুৰকত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ; ভাঙিলে ঘৰ, খালে ভঁৰালৰ ধান

October 9, 2026 at 8:26 PM IST
aituc protest at Nazira

অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট, 'অ'এনজিচি কাৰো পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয়'

October 1, 2026 at 7:04 AM IST
Nasha Mukt Sankalp Abhiyan in Barpeta

নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

September 26, 2026 at 4:58 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.