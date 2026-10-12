ধুবুৰীত ছাত্ৰই ধানেৰে সাজিলে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 12, 2026 at 5:12 PM IST
ধুবুৰী : মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন চলা দেখা গৈছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই ধুবুৰীও ৷
ধুবুৰীৰ বি এন কলেজত অধ্যয়নৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দৰ্শিল মণ্ডলে এইবাৰ ধানেৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি উলিয়ালে । ধানেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰোতে দৰ্শিলক প্ৰায় ৩২ দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ভৱিষ্যতে কলেজৰ অধ্যাপক হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দৰ্শিলে এইবাৰ ধানেৰে সাজি উলিওৱা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ডি কে ৰোড সাৰ্বজনীন কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা মণ্ডপত শোভাবৰ্ধন কৰিব ।
দৰ্শিল মণ্ডলে কয়, ‘‘সৰুৰে পৰাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাই আহিছো । পঢ়া-শুনাৰ মাজতে এই কামবোৰ কৰি গৈছো ৷ এই প্ৰতিমাটো প্ৰথমতে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰি, তাৰ পাছত আঠা আৰু ধান মূৰ্তিটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷ বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পাছত পেলাই দিবলৈ থোৱা ধানবোৰেই মই এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷’’
ধুবুৰী : মহালয়াৰ পাছতে সকলোতে বলিছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বা ৷ মাজত মাত্ৰ কেইটিমান দিন বাকী । দেশ তথা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন চলা দেখা গৈছে । আকৰ্ষণীয় প্ৰতিমা তথা পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰাত শিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে । বাদ পৰি ৰোৱা নাই ধুবুৰীও ৷
ধুবুৰীৰ বি এন কলেজত অধ্যয়নৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দৰ্শিল মণ্ডলে এইবাৰ ধানেৰে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা সাজি উলিয়ালে । ধানেৰে দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰোতে দৰ্শিলক প্ৰায় ৩২ দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ভৱিষ্যতে কলেজৰ অধ্যাপক হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা দৰ্শিলে এইবাৰ ধানেৰে সাজি উলিওৱা মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা ডি কে ৰোড সাৰ্বজনীন কালী মন্দিৰ দুৰ্গা পূজা কমিটীৰ পূজা মণ্ডপত শোভাবৰ্ধন কৰিব ।
দৰ্শিল মণ্ডলে কয়, ‘‘সৰুৰে পৰাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাই আহিছো । পঢ়া-শুনাৰ মাজতে এই কামবোৰ কৰি গৈছো ৷ এই প্ৰতিমাটো প্ৰথমতে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰি, তাৰ পাছত আঠা আৰু ধান মূৰ্তিটোত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷ বিভিন্ন পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু পাছত পেলাই দিবলৈ থোৱা ধানবোৰেই মই এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছো ৷’’