ETV Bharat / Videos

নীট পৰীক্ষাত উজলিল মানকাচৰৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ - NEET UG RE EXAM 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নীট পৰীক্ষাত উজলিল মানকাচৰৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : সদ্য ঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত উজলিল দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ হাটশিঙিমাৰীৰ মাতিনেৰ চৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা হাফিজ জাহিৰুল ইছলাম শ্বেখৰ পুত্ৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ । জাহিৰুল ইছলাম সেখ পেছাত এজন পৰ্টেলৰ সাংবাদিক ।

সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত ৫৪৩ নম্বৰ লাভ কৰা জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ কয়, ‘‘ভালে লাগিছে, ইমান দূৰ আহিম বুলি ভবা নাছিলো । মোৰ শিক্ষক/শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও মোক বহুত সহায় কৰিছে । মই হোজাই আজমল ছুপাৰ ৪০ ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ৮৮ শতাংশ নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছো । মই মাদ্ৰাছাত পঢ়িছো । মাদ্ৰাছাত পঢ়াৰ পাছত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা স্কুলত ভৰ্তি হৈছিলো । তাৰ পাছত এইটো সপোন পূৰ গ'ল ।’’

জাহিৰুল ইছলাম শ্বেখ পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক ধন্যবাদ জনাইছো । মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলৰ সহায়ত মোৰ পুত্ৰ আজি চিকিৎসক হ'ব । তেখেতৰ সহায়ৰ কাৰণে মোৰ সপোন পূৰণ হ'ল ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি দুখীয়া মানুহ । দুখীয়া মানুহৰ দুখ দৰত বুজি পাওঁ । আমাৰ ল’ৰাৰ প্ৰতি এটা উপদেশ থাকিব - ল’ৰাই যাতে দুখীয়া মানুহক মৰম বা সহানুভূতি দেখুৱায় ।’’ 

লগতে পঢ়ক : নীটত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰঙলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে তেজস প্ৰতীম চহৰীয়াই

লগতে পঢ়ক : কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা; নীটত উত্তীৰ্ণ ২৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ : সদ্য ঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত উজলিল দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ হাটশিঙিমাৰীৰ মাতিনেৰ চৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা হাফিজ জাহিৰুল ইছলাম শ্বেখৰ পুত্ৰ জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ । জাহিৰুল ইছলাম সেখ পেছাত এজন পৰ্টেলৰ সাংবাদিক ।

সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত ৫৪৩ নম্বৰ লাভ কৰা জাকাৰিয়া ইছলাম শ্বেখ কয়, ‘‘ভালে লাগিছে, ইমান দূৰ আহিম বুলি ভবা নাছিলো । মোৰ শিক্ষক/শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও মোক বহুত সহায় কৰিছে । মই হোজাই আজমল ছুপাৰ ৪০ ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ৮৮ শতাংশ নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছো । মই মাদ্ৰাছাত পঢ়িছো । মাদ্ৰাছাত পঢ়াৰ পাছত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা স্কুলত ভৰ্তি হৈছিলো । তাৰ পাছত এইটো সপোন পূৰ গ'ল ।’’

জাহিৰুল ইছলাম শ্বেখ পুত্ৰৰ সফলতাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলক ধন্যবাদ জনাইছো । মৌলানা বদৰউদ্দিন আজমলৰ সহায়ত মোৰ পুত্ৰ আজি চিকিৎসক হ'ব । তেখেতৰ সহায়ৰ কাৰণে মোৰ সপোন পূৰণ হ'ল ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আমি দুখীয়া মানুহ । দুখীয়া মানুহৰ দুখ দৰত বুজি পাওঁ । আমাৰ ল’ৰাৰ প্ৰতি এটা উপদেশ থাকিব - ল’ৰাই যাতে দুখীয়া মানুহক মৰম বা সহানুভূতি দেখুৱায় ।’’ 

লগতে পঢ়ক : নীটত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰঙলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে তেজস প্ৰতীম চহৰীয়াই

লগতে পঢ়ক : কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা; নীটত উত্তীৰ্ণ ২৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী

For All Latest Updates

TAGGED:

NEET ত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰক সম্বৰ্ধনা
নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ
আজমল ছুপাৰ ৪০
NEET UG EXAM 2026
NEET UG RE EXAM 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Udipta Saikia brought fame to Majuli by passing neet UG

নীটত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ মাজুলীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে উদীপ্ত শইকীয়াই

July 19, 2026 at 2:48 PM IST
Sipajhar Electrocuted incident

বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতি; ছিপাঝাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু

July 18, 2026 at 6:13 PM IST
man from assam majuli has died mysteriously in Andhra Pradesh

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু মাজুলীৰ যুৱকৰ

July 18, 2026 at 5:39 PM IST
NEET UG 2026 results

নীটত উত্তীৰ্ণ হৈ দৰঙলৈ সুনাম কঢ়িয়ালে তেজস প্ৰতীম চহৰীয়াই

July 18, 2026 at 3:27 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.