ETV Bharat / Videos

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু - JAPANESE ENCEPHALITIS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 9:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াৰ বৰজান গাঁৱৰ ৰিজাৰ্ভ বস্তিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী ৷ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, ২১ জুনত ছাত্ৰীগৰাকী জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য উন্নত নোহোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে ২৩ জুনত মাকুম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ উক্ত দিনাই প্ৰেৰণ কৰে ।

ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি ঘটাত পৰৱৰ্তী সময়ত আইচিউত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাতে মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । ইফালে এনকেফ্লাইটিছ ৰোগ ৰোধৰ বাবে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে সময় অনুযায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে ৷ ইফালে ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত ফগিং দিয়া আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সম্ভাৱ্য স্থান বা গ্ৰামাঞ্চলত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক: ভুৱা চেক দি ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও: আহমেদাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰৱঞ্চক মহিলা

তিনিচুকীয়া: শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়াৰ বৰজান গাঁৱৰ ৰিজাৰ্ভ বস্তিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী ৷ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি, ২১ জুনত ছাত্ৰীগৰাকী জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য উন্নত নোহোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে ২৩ জুনত মাকুম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ উক্ত দিনাই প্ৰেৰণ কৰে ।

ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে ছাত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অধিক অৱনতি ঘটাত পৰৱৰ্তী সময়ত আইচিউত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাতে মৃত্যু হয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । ইফালে এনকেফ্লাইটিছ ৰোগ ৰোধৰ বাবে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ে সময় অনুযায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰে ৷ ইফালে ছাত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত ফগিং দিয়া আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সম্ভাৱ্য স্থান বা গ্ৰামাঞ্চলত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৷

লগতে পঢ়ক: ভুৱা চেক দি ৫৮ লাখ টকাৰ সোণ লৈ উধাও: আহমেদাবাদত গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰৱঞ্চক মহিলা

For All Latest Updates

TAGGED:

তিনিচুকীয়া
জাপানীজ এনকেফ্লাইটিছ
তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু
ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়
JAPANESE ENCEPHALITIS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Villagers use banana rafts to carry bodies for cremation in Bongaigaon

শেষ যাত্ৰাও বিপদসংকুল ! তালগুৰিত উন্নয়নৰ কৰুণ ছবি

July 9, 2026 at 6:39 PM IST
land dispute

ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদত আহত দুজন, বজাৰৰ মাজতেই আক্ৰমণ

July 9, 2026 at 6:13 PM IST
Majuli erosion

খহনীয়া প্ৰতিৰোধ: নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ

July 9, 2026 at 5:05 PM IST
Kalgachia road corruption

পথৰ নামত আৱণ্টিত ৪ লাখ টকাৰ মাত্ৰ ৩৮ হাজাৰহে ব্যৱহাৰ !

July 9, 2026 at 3:33 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.