ETV Bharat / Videos

গুৱাহাটীত বন বিভাগৰ অভিযান, উদ্ধাৰ ২০ কেজি ওজনৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ - RARE SPECIES OF TURTLE RECOVERED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বোন্দা বজাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ ২০ কেজি ওজনৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 2:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান । মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী বোন্দা বজাৰ অঞ্চলত শনিবাৰে পুৱা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰা হয় । বোন্দাৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত বস্তাত বান্ধি থৈ দিয়া অৱস্থাত প্ৰায় ২০ কেজি ওজনৰ কাছটো উদ্ধাৰ কৰা হয় । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে কাছটো জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই কাছটোক কাটি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল ৷

জানিব পৰা মতে, এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ আধাৰতে বন বিভাগে এই তথ্য লাভ কৰে ৷ তাৰ পাছতে ৰেঞ্জাৰ সঞ্জন জ্যোতি দাসৰ নেতৃত্বত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা কৰ্মীৰ এটা দলে উক্ত স্থানত অভিযান চলায় ৷ অভিযানতে এই কাছটো উদ্ধাৰ হয় ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰি সোধ-পোছ চলাই আছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বিভাগৰ দলটোৱে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰতে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান । মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী বোন্দা বজাৰ অঞ্চলত শনিবাৰে পুৱা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযানত এটা বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ কৰা হয় । বোন্দাৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত বস্তাত বান্ধি থৈ দিয়া অৱস্থাত প্ৰায় ২০ কেজি ওজনৰ কাছটো উদ্ধাৰ কৰা হয় । গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা এই অভিযানত অভিযানকাৰী দলটোৱে কাছটো জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ এই কাছটোক কাটি বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল ৷

জানিব পৰা মতে, এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ আধাৰতে বন বিভাগে এই তথ্য লাভ কৰে ৷ তাৰ পাছতে ৰেঞ্জাৰ সঞ্জন জ্যোতি দাসৰ নেতৃত্বত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা কৰ্মীৰ এটা দলে উক্ত স্থানত অভিযান চলায় ৷ অভিযানতে এই কাছটো উদ্ধাৰ হয় ৷ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী মহিলাক আটক কৰি সোধ-পোছ চলাই আছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বিভাগৰ দলটোৱে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰতে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই ৷

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

For All Latest Updates

TAGGED:

বোন্দাত বন বিভাগৰ অভিযান
বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ
বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বাহিনী
ই টিভি ভাৰত অসম
RARE SPECIES OF TURTLE RECOVERED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

youths arrested in Guwahati in connection with the possession of illegal arms

মহানগৰীত মাৰণাস্ত্ৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ এজন

July 4, 2026 at 2:40 PM IST
Minister Jayanta Mallabarua mentioned that we should be strict against love jihad

লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'বই লাগিব: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

July 3, 2026 at 8:52 PM IST
south salmara mankachar

বৰষুণৰ পানীৰে ভৰিল চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীৰ কক্ষ, পানীত আবদ্ধ ৰোগী

July 3, 2026 at 8:37 PM IST
toxic formalin filled tanker accident, urged not to use water from the Jatinga River

ফৰ্মেলিনভৰ্তি টেংকাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, জাতিংগা নদীৰ পানী ব্য়ৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান

July 3, 2026 at 6:28 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.