ETV Bharat / Videos

লম্বিত ক'লৈ গ'ল ? ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সন্ধানহীন - YOUNG MAN MISSING IN KHOWANG

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত সন্ধানহীন ৰে'ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় সংঘটিত হৈ আছে এটাৰ পাছত আন এটা সন্ধানহীনৰ ঘটনা । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত সন্ধানহীন হৈছে ৰে'ল বিভাগৰ এজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী । বিগত সাতদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে বাঘতলিপথাৰ গাঁৱৰ লম্বিত গগৈ (২৭) নামৰ যুৱকজন ।  

পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য় অনুসৰি লম্বিত গগৈ যোৱা ৪ জুনত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল । সেইদিনা বন্ধুৰ সৈতে লেঙেৰীৰ নখাটলৈ যোৱা বুলি ফোন যোগে পৰিয়ালক অৱগত কৰিছিল যদিও তাৰ পিছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে যুৱকজনৰ ব্যৱহৃত ম'বাইলটো । যুৱকজনৰ সন্ধান বিচাৰি পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো শুংসূত্ৰ লাভ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে খোৱাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই ।  

সন্ধানহীন যুৱকজনৰ ভ্ৰাতৃয়ে কয়, "যোৱা ৪ জুনত কামৰ পৰা উভতি আহি গা ধুই থাকোতে কোনোবা এজনে ফোন কৰিছিল আৰু সি ফোনত কৈছিল গৈ আছো বুলি । লগৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ থাকে বাবে ঘৰত ইমান চিন্তা কৰা নাছিলো । ঘৰৰ পৰা মটৰচাইকেল লৈ ওলাই গৈছিল । সেইদিনা নবৌলৈ ফোন কৰিছিল; কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা ফোন বন্ধ হৈ আছে । আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ কৰা কৰা নাই ।" 

লগতে পঢ়ক:অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন যুৱক

কটকৰ পৰাই শেষ যোগাযোগ, ক'ত হেৰাল মণ্টু ?

মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় সংঘটিত হৈ আছে এটাৰ পাছত আন এটা সন্ধানহীনৰ ঘটনা । ইয়াৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত সন্ধানহীন হৈছে ৰে'ল বিভাগৰ এজন ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী । বিগত সাতদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে বাঘতলিপথাৰ গাঁৱৰ লম্বিত গগৈ (২৭) নামৰ যুৱকজন ।  

পৰিয়ালৰ লোকৰ ভাষ্য় অনুসৰি লম্বিত গগৈ যোৱা ৪ জুনত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল । সেইদিনা বন্ধুৰ সৈতে লেঙেৰীৰ নখাটলৈ যোৱা বুলি ফোন যোগে পৰিয়ালক অৱগত কৰিছিল যদিও তাৰ পিছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে যুৱকজনৰ ব্যৱহৃত ম'বাইলটো । যুৱকজনৰ সন্ধান বিচাৰি পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো শুংসূত্ৰ লাভ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কে পৰিয়ালৰ লোকে খোৱাং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰা নাই ।  

সন্ধানহীন যুৱকজনৰ ভ্ৰাতৃয়ে কয়, "যোৱা ৪ জুনত কামৰ পৰা উভতি আহি গা ধুই থাকোতে কোনোবা এজনে ফোন কৰিছিল আৰু সি ফোনত কৈছিল গৈ আছো বুলি । লগৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈ থাকে বাবে ঘৰত ইমান চিন্তা কৰা নাছিলো । ঘৰৰ পৰা মটৰচাইকেল লৈ ওলাই গৈছিল । সেইদিনা নবৌলৈ ফোন কৰিছিল; কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা ফোন বন্ধ হৈ আছে । আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে যদিও কোনো ধৰণৰ খবৰ লাভ কৰা কৰা নাই ।" 

লগতে পঢ়ক:অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন যুৱক

কটকৰ পৰাই শেষ যোগাযোগ, ক'ত হেৰাল মণ্টু ?

For All Latest Updates

TAGGED:

সন্ধানহীন
ৰেল বিভাগ
MISSING IN DIBRUGARH
ডিব্ৰুগড়
YOUNG MAN MISSING IN KHOWANG

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

CPI M PROTEST IN TINSUKIA

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত চিপিআই (এম)ৰ প্ৰতিবাদ

June 12, 2026 at 8:56 PM IST
Jyotisman Dutta wins bronze medal

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত

June 12, 2026 at 7:08 PM IST
Minister Ranoj Pegu

বিশ্বনাথত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ

June 12, 2026 at 7:02 PM IST
NTEP in Barpeta

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান: ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ

June 12, 2026 at 6:18 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.