মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 24, 2026 at 9:58 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যত পুনৰ আন এক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হোৱাৰ উকমুকনি ঘটিছে । মধ্য অসমত তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত শীঘ্ৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে । এই খবৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নতুন চৰ্চা আৰু সমীকৰণৰ সূচনা কৰিছে ।
নতুন দলৰ নেতৃত্ব আৰু পৃষ্ঠভূমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্যোগটোৰ মধ্য অসমৰ কেইবাটাও প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য হ'ল— সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা (ATS), তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজ, সদৌ তিৱা মহিলা সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ । শনিবাৰে ঐতিহাসিক মৰিগাঁও গান্ধী ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত এই সংগঠনকেইটাৰ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাতে উক্ত ঘোষণা কৰে ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, এই নতুন আঞ্চলিক দলটোৱে মূলতঃ মধ্য অসমৰ কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি নিজৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰিব । ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত মূলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে-মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলা, কাৰ্বি আংলং জিলা, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ একাংশ অঞ্চল ।
দলটোৰ মূল এজেণ্ডা হ'ব মধ্য অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, সাংবিধানিক সুৰক্ষা, সামাজিক ন্যায় আৰু সৰ্বাংগীণ অর্থনৈতিক তথা শৈক্ষিক উন্নয়ন । বিশেষকৈ ঐতিহাসিকভাৱে পিছপৰি ৰোৱা এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে দলটোৱে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছে বুলি নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ।
মৰিগাঁও: ৰাজ্যত পুনৰ আন এক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হোৱাৰ উকমুকনি ঘটিছে । মধ্য অসমত তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত শীঘ্ৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে । এই খবৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নতুন চৰ্চা আৰু সমীকৰণৰ সূচনা কৰিছে ।
নতুন দলৰ নেতৃত্ব আৰু পৃষ্ঠভূমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্যোগটোৰ মধ্য অসমৰ কেইবাটাও প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য হ'ল— সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা (ATS), তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজ, সদৌ তিৱা মহিলা সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ । শনিবাৰে ঐতিহাসিক মৰিগাঁও গান্ধী ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত এই সংগঠনকেইটাৰ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাতে উক্ত ঘোষণা কৰে ।
প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, এই নতুন আঞ্চলিক দলটোৱে মূলতঃ মধ্য অসমৰ কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি নিজৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰিব । ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত মূলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে-মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলা, কাৰ্বি আংলং জিলা, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ একাংশ অঞ্চল ।
দলটোৰ মূল এজেণ্ডা হ'ব মধ্য অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, সাংবিধানিক সুৰক্ষা, সামাজিক ন্যায় আৰু সৰ্বাংগীণ অর্থনৈতিক তথা শৈক্ষিক উন্নয়ন । বিশেষকৈ ঐতিহাসিকভাৱে পিছপৰি ৰোৱা এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে দলটোৱে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছে বুলি নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ।