ETV Bharat / Videos

মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি, কি নাম হ'ব এই দলৰ ?

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মধ্য অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উকমুকনি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ৰাজ্যত পুনৰ আন এক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হোৱাৰ উকমুকনি ঘটিছে । মধ্য অসমত তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত শীঘ্ৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে । এই খবৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নতুন চৰ্চা আৰু সমীকৰণৰ সূচনা কৰিছে ।

নতুন দলৰ নেতৃত্ব আৰু পৃষ্ঠভূমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্যোগটোৰ মধ্য অসমৰ কেইবাটাও প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য হ'ল— সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা (ATS), তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজ, সদৌ তিৱা মহিলা সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ । শনিবাৰে ঐতিহাসিক মৰিগাঁও গান্ধী ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত এই সংগঠনকেইটাৰ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাতে উক্ত ঘোষণা কৰে ।

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, এই নতুন আঞ্চলিক দলটোৱে মূলতঃ মধ্য অসমৰ কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি নিজৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰিব । ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত মূলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে-মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলা, কাৰ্বি আংলং জিলা, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ একাংশ অঞ্চল ।

দলটোৰ মূল এজেণ্ডা হ'ব মধ্য অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, সাংবিধানিক সুৰক্ষা, সামাজিক ন্যায় আৰু সৰ্বাংগীণ অর্থনৈতিক তথা শৈক্ষিক উন্নয়ন । বিশেষকৈ ঐতিহাসিকভাৱে পিছপৰি ৰোৱা এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে দলটোৱে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছে বুলি নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসত সংৰক্ষণৰ সংকল্প; সুৰক্ষাত বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ

জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব : কুণাল বেনাৰ্জী

মৰিগাঁও: ৰাজ্যত পুনৰ আন এক ৰাজনৈতিক দল জন্ম হোৱাৰ উকমুকনি ঘটিছে । মধ্য অসমত তিৱা ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত শীঘ্ৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে । এই খবৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক নতুন চৰ্চা আৰু সমীকৰণৰ সূচনা কৰিছে ।

নতুন দলৰ নেতৃত্ব আৰু পৃষ্ঠভূমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্যোগটোৰ মধ্য অসমৰ কেইবাটাও প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠনে নেতৃত্ব বহন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য হ'ল— সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা (ATS), তিৱা সাংস্কৃতিক সমাজ, সদৌ তিৱা মহিলা সন্থা আৰু তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ । শনিবাৰে ঐতিহাসিক মৰিগাঁও গান্ধী ভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত এই সংগঠনকেইটাৰ এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাতে উক্ত ঘোষণা কৰে ।

প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, এই নতুন আঞ্চলিক দলটোৱে মূলতঃ মধ্য অসমৰ কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট জিলাক কেন্দ্ৰ কৰি নিজৰ সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী কৰিব । ইয়াৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত মূলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে-মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলা, কাৰ্বি আংলং জিলা, কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ একাংশ অঞ্চল ।

দলটোৰ মূল এজেণ্ডা হ'ব মধ্য অসমৰ ভূমিপুত্ৰ তথা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা, সাংবিধানিক সুৰক্ষা, সামাজিক ন্যায় আৰু সৰ্বাংগীণ অর্থনৈতিক তথা শৈক্ষিক উন্নয়ন । বিশেষকৈ ঐতিহাসিকভাৱে পিছপৰি ৰোৱা এই অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে দলটোৱে ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লৈছে বুলি নেতৃত্বই উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হলৌ বান্দৰ দিৱসত সংৰক্ষণৰ সংকল্প; সুৰক্ষাত বিশেষ পদক্ষেপ অসমৰ

জ্ঞানেশ কুমাৰে পদত্যাগ নকৰালকৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰি যাব : কুণাল বেনাৰ্জী

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW POLITICAL PARTY
মৰিগাঁও জিলা
নতুন ৰাজনৈতিক দল
তিৱা ছাত্ৰ সন্থা
তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

LAKSHMI PUJA IS OBSERVED IN MAJULI

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

October 25, 2026 at 3:54 PM IST
112 DURGA PUJA IDOLS IMMERSED IN TWO DAYS AT PANDU GHAT IN GUWAHATI

পাণ্ডুঘাটত দুদিনত ১১২ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন

October 23, 2026 at 5:05 PM IST
MLA Chandra Mohan Patowary participate Vijaya Dashami Celebrates in Nalbari

টিহুত ১০০ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিকী দাহ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ

October 21, 2026 at 10:50 PM IST
Kati Bihu 2026

পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গোলাঘাটৰ বামুণগাঁৱতো কাতি বিহু পালন

October 18, 2026 at 8:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.