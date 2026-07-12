মুকালমুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন; সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ - ASSAM FIGHT AGAINST DRUGS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 12, 2026 at 2:28 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত শনিবাৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । নলবাৰী জিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিবলৈ এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই এই সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰ চ'কৰ পৰা দৌলাশাল চ'কলৈ এই সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় । সহস্ৰাধিক যুৱক-যুৱতীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকল এই সমূহীয়া দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে মুকালমুৱাৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত অসমৰ প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, ‘‘বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছে বেয়াকৈ ছানি ধৰিছে ৷ এখন সমাজ তেতিয়াহে সবল হ’ব, যেতিয়া আজিৰ যুৱসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হৈ থাকিব ৷ যুৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই অনা আৰু ড্ৰাগছমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰে অংশ হিচাবে সমাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আজি এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷’’
নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত শনিবাৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । নলবাৰী জিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিবলৈ এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই এই সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।
মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰ চ'কৰ পৰা দৌলাশাল চ'কলৈ এই সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় । সহস্ৰাধিক যুৱক-যুৱতীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকল এই সমূহীয়া দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে মুকালমুৱাৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত অসমৰ প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।
বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, ‘‘বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছে বেয়াকৈ ছানি ধৰিছে ৷ এখন সমাজ তেতিয়াহে সবল হ’ব, যেতিয়া আজিৰ যুৱসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হৈ থাকিব ৷ যুৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই অনা আৰু ড্ৰাগছমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰে অংশ হিচাবে সমাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আজি এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷’’