ETV Bharat / Videos

মুকালমুৱাত ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন; সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ - ASSAM FIGHT AGAINST DRUGS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 2:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত শনিবাৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । নলবাৰী জিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিবলৈ এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই এই সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰ চ'কৰ পৰা দৌলাশাল চ'কলৈ এই সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় । সহস্ৰাধিক যুৱক-যুৱতীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকল এই সমূহীয়া দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে মুকালমুৱাৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত অসমৰ প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।

বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, ‘‘বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছে বেয়াকৈ ছানি ধৰিছে ৷ এখন সমাজ তেতিয়াহে সবল হ’ব, যেতিয়া আজিৰ যুৱসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হৈ থাকিব ৷ যুৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই অনা আৰু ড্ৰাগছমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰে অংশ হিচাবে সমাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আজি এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ এক

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰত শনিবাৰে ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । নলবাৰী জিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু মুকালমুৱা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা আনিবলৈ এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হয় ৷ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই এই সমূহীয়া দৌৰৰ শুভাৰম্ভ কৰে ।

মুকালমুৱাৰ ৰামপুৰ চ'কৰ পৰা দৌলাশাল চ'কলৈ এই সমূহীয়া দৌৰ অনুষ্ঠিত হয় । সহস্ৰাধিক যুৱক-যুৱতীৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰ লোকসকল এই সমূহীয়া দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে মুকালমুৱাৰ দৌলাশালস্থিত চতুৰ্দ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ চৌহদত অসমৰ প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত ড্ৰাগছ ধ্বংস কৰা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ।

বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাই কয়, ‘‘বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছে বেয়াকৈ ছানি ধৰিছে ৷ এখন সমাজ তেতিয়াহে সবল হ’ব, যেতিয়া আজিৰ যুৱসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হৈ থাকিব ৷ যুৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা আঁতৰাই অনা আৰু ড্ৰাগছমুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তাৰে অংশ হিচাবে সমাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আজি এই সমূহীয়া দৌৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ, গ্ৰেপ্তাৰ এক

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ বিৰোধী সমূহীয়া দৌৰ
ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা
বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকা
ASSAM FIGHT AGAINST DRUGS
RUN AGAINST DRUGS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Samujjal kumar bhattacharya

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

July 11, 2026 at 8:36 PM IST
Sonowal Kachari Autonomous Council election 2026

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

July 11, 2026 at 8:33 PM IST
Jonai NH 515

মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, প্ৰতিবাদৰ পাছতো জোনাইত গা-লৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াৰ

July 11, 2026 at 7:22 PM IST
WILD BUFFALO

বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক, বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত দুজন আহত

July 11, 2026 at 5:51 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.