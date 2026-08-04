ETV Bharat / Videos

ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 10:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বানবিধ্বস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আন এক দুসংবাদ । সকলো হেৰুৱাই বানপীড়িত লোকসকলে দুঃচিন্তাৰ মাজত দিন কটাই থকাৰ সময়তে বানে গৰকা পশ্চিম যোৰহাটৰ মজিয়াভেটিত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এজন বানাক্ৰান্ত যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় । মৃত যুৱকজন মজিয়াভেটিৰ ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।  

মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰা ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন । সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত মৃত অৱস্থাত ওপঙি থকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । অমায়িক যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।  

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈয়ে পশ্চিম যোৰহাটৰ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ সহস্ৰাধিক ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছিল । এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীত বুৰ গৈ আছে, ফলত দুখ-দুৰ্দশাৰ মাজত জীৱন-যাপন কৰিব লগা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলে ।

লগতে পঢ়ক: কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!

তিনিচুকীয়াত পিআইবিৰ উদ্যোগত 'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা

যোৰহাট: বানবিধ্বস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আন এক দুসংবাদ । সকলো হেৰুৱাই বানপীড়িত লোকসকলে দুঃচিন্তাৰ মাজত দিন কটাই থকাৰ সময়তে বানে গৰকা পশ্চিম যোৰহাটৰ মজিয়াভেটিত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এজন বানাক্ৰান্ত যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় । মৃত যুৱকজন মজিয়াভেটিৰ ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।  

মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰা ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন । সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত মৃত অৱস্থাত ওপঙি থকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । অমায়িক যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।  

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈয়ে পশ্চিম যোৰহাটৰ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ সহস্ৰাধিক ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছিল । এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীত বুৰ গৈ আছে, ফলত দুখ-দুৰ্দশাৰ মাজত জীৱন-যাপন কৰিব লগা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলে ।

লগতে পঢ়ক: কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!

তিনিচুকীয়াত পিআইবিৰ উদ্যোগত 'বাৰ্তা' শীৰ্ষক সাংবাদকৰ্মীসকলৰ কৰ্মশালা

For All Latest Updates

TAGGED:

ভোগদৈ নদী
বাঢ়নী পানী
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

CM HIMANTA BISWA SARMA

এককাল পানীত নামি শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

August 4, 2026 at 6:35 PM IST
Assam Flood 2026

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে নিজৰ দোকানৰ নতুন কাপোৰ দিলে আব্দুল মতিন শ্বেখে

August 4, 2026 at 2:56 PM IST
Flood hits Simen Chapori of Jonai Dhemaji

চেৰেণ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চিমেন চাপৰি

August 4, 2026 at 12:20 PM IST
Jorhat Flood

জাঁজীয়ে ছিগা মথাউৰি নিৰ্মাণত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন, ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন বন্যাৰ্তৰ

August 3, 2026 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.