ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 10:06 PM IST
যোৰহাট: বানবিধ্বস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আন এক দুসংবাদ । সকলো হেৰুৱাই বানপীড়িত লোকসকলে দুঃচিন্তাৰ মাজত দিন কটাই থকাৰ সময়তে বানে গৰকা পশ্চিম যোৰহাটৰ মজিয়াভেটিত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এজন বানাক্ৰান্ত যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় । মৃত যুৱকজন মজিয়াভেটিৰ ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰা ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন । সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত মৃত অৱস্থাত ওপঙি থকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । অমায়িক যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈয়ে পশ্চিম যোৰহাটৰ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ সহস্ৰাধিক ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছিল । এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীত বুৰ গৈ আছে, ফলত দুখ-দুৰ্দশাৰ মাজত জীৱন-যাপন কৰিব লগা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলে ।
যোৰহাট: বানবিধ্বস্ত পশ্চিম যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আন এক দুসংবাদ । সকলো হেৰুৱাই বানপীড়িত লোকসকলে দুঃচিন্তাৰ মাজত দিন কটাই থকাৰ সময়তে বানে গৰকা পশ্চিম যোৰহাটৰ মজিয়াভেটিত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত পৰি এজন বানাক্ৰান্ত যুৱকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় । মৃত যুৱকজন মজিয়াভেটিৰ ৰূপজ্যোতি গগৈ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পৰা ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত সন্ধানহীন হৈ পৰে যুৱকজন । সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে এছডিআৰএফ বাহিনীক খবৰ দিয়ে । উদ্ধাৰকাৰী দলৰ তৎপৰতাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীত মৃত অৱস্থাত ওপঙি থকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় । অমায়িক যুৱকজনৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাইত ভোগদৈয়ে পশ্চিম যোৰহাটৰ ৫টা স্থানত মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত পশ্চিম যোৰহাট ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ সহস্ৰাধিক ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছিল । এতিয়াও বহু অঞ্চল পানীত বুৰ গৈ আছে, ফলত দুখ-দুৰ্দশাৰ মাজত জীৱন-যাপন কৰিব লগা হৈছে বানপীড়িত লোকসকলে ।