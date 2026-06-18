ETV Bharat / Videos

চিলাপথাৰত ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ এজন‌ৰ কৰুণ মৃত্যু - MAN DIED AFTER BEING ELECTROCUTED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চিলাপথাৰত ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ এজন‌ৰ কৰুণ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 1:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : এক দুখৰ খবৰ ৷ ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত মুক্তভাৱে ওলমি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি এক লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ বুধাবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭.১৫ বজাত চিলাপথাৰৰ জনজাতিস্থিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মৃত লোকজন চিলাপথাৰৰ চিলাগাঁৱৰ গণেশ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ হেমাহীৰ বাবেই আজি এজন লোকৰ প্ৰাণ গ'ল  ৷ ৰাস্তা পাৰ হ’ব খোজোতেই ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত ধৰাই কাল হ’ল গণেশৰ বাবে ৷’’ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে দুখীয়া পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও ।

লগতে পঢ়ক : দৰঙত চিকিৎসকৰ অভাৱ; সেৱা বন্ধৰ জাননী আঁৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে

জোনাই : এক দুখৰ খবৰ ৷ ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত মুক্তভাৱে ওলমি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি এক লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ বুধাবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭.১৫ বজাত চিলাপথাৰৰ জনজাতিস্থিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মৃত লোকজন চিলাপথাৰৰ চিলাগাঁৱৰ গণেশ দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷

সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ হেমাহীৰ বাবেই আজি এজন লোকৰ প্ৰাণ গ'ল  ৷ ৰাস্তা পাৰ হ’ব খোজোতেই ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত ধৰাই কাল হ’ল গণেশৰ বাবে ৷’’ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনাটোৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে দুখীয়া পৰিয়ালটোক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজেও ।

লগতে পঢ়ক : দৰঙত চিকিৎসকৰ অভাৱ; সেৱা বন্ধৰ জাননী আঁৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে

For All Latest Updates

TAGGED:

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ মৃত্যু
সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ
উন্মুক্ত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ
ই টিভি ভাৰত অসম
MAN DIED AFTER BEING ELECTROCUTED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minister Keshab Mahanta

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

June 17, 2026 at 8:15 PM IST
Ranjit Kumar Dass

কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে অত্যধিক সাৰ প্ৰয়োগ দেশদ্ৰোহিতা: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 17, 2026 at 7:57 PM IST
Pabitra Margherita wants Majuli to gain recognition as a world heritage site

ৰাজ্য চৰকাৰেও মাজুলীয়ে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি পোৱাটো বিচাৰে: পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা

June 17, 2026 at 7:20 PM IST
A teacher has been accused of sexually abusing a minor in South Shalmara Manakachar

বনকৰা নাবালিকাক বছৰ ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে

June 17, 2026 at 6:11 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.