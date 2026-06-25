মৃত্যু নে হত্যা ! গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু - MYSTERIOUS DEATH OF HOME GUARD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 25, 2026 at 3:28 PM IST
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ নিত্যবজাৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ এজন জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত ৷ বঙাইগাঁৱৰ নিত্যবজাৰস্থিত ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰত বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হয় গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীৰ ৷ জোৱানজন বঙাইগাঁও জিলাৰ কায়েথপাৰাৰ আব্দুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰৰ বন কৰ্মীৰ লগত নিশা এক অভিযানত ওলাই গৈছিল গৃহৰক্ষী জোৱানজন ৷ তাৰপিছতে নিশা বনশিবিৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজন ৷ কিন্তু কি কাৰণত কেনেকৈ জোৱানজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সম্প্ৰতি আব্দুল কালামৰ মৃতদেহ ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাত ৰখা হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "যোৱানিশা তেওঁ ভালেই আছিল, ইয়াতে আছিল । এজন ফৰেষ্টাৰে তেওঁক ফোন কৰিছিল । কিবা অভিযানত যোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল তেওঁক এখন বিচনাত শুৱাই ৰাখিছে । আমি যেতিয়া গৈ দেখিছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ মুখত এটা দাগ আছে ।"
বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ নিত্যবজাৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ এজন জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত ৷ বঙাইগাঁৱৰ নিত্যবজাৰস্থিত ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰত বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হয় গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীৰ ৷ জোৱানজন বঙাইগাঁও জিলাৰ কায়েথপাৰাৰ আব্দুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰৰ বন কৰ্মীৰ লগত নিশা এক অভিযানত ওলাই গৈছিল গৃহৰক্ষী জোৱানজন ৷ তাৰপিছতে নিশা বনশিবিৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজন ৷ কিন্তু কি কাৰণত কেনেকৈ জোৱানজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সম্প্ৰতি আব্দুল কালামৰ মৃতদেহ ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাত ৰখা হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "যোৱানিশা তেওঁ ভালেই আছিল, ইয়াতে আছিল । এজন ফৰেষ্টাৰে তেওঁক ফোন কৰিছিল । কিবা অভিযানত যোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল তেওঁক এখন বিচনাত শুৱাই ৰাখিছে । আমি যেতিয়া গৈ দেখিছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ মুখত এটা দাগ আছে ।"