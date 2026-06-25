ETV Bharat / Videos

মৃত্যু নে হত্যা ! গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু - MYSTERIOUS DEATH OF HOME GUARD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৃত্যু নে হত্যা ! গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ নিত্যবজাৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ এজন জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত ৷ বঙাইগাঁৱৰ নিত্যবজাৰস্থিত ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰত বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হয় গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীৰ ৷ জোৱানজন বঙাইগাঁও জিলাৰ কায়েথপাৰাৰ আব্দুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷  

ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰৰ বন কৰ্মীৰ লগত নিশা এক অভিযানত ওলাই গৈছিল গৃহৰক্ষী জোৱানজন ৷ তাৰপিছতে নিশা বনশিবিৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজন ৷ কিন্তু কি কাৰণত কেনেকৈ জোৱানজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সম্প্ৰতি আব্দুল কালামৰ মৃতদেহ ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাত ৰখা হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "যোৱানিশা তেওঁ ভালেই আছিল, ইয়াতে আছিল । এজন ফৰেষ্টাৰে তেওঁক ফোন কৰিছিল । কিবা অভিযানত যোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল তেওঁক এখন বিচনাত শুৱাই ৰাখিছে । আমি যেতিয়া গৈ দেখিছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ মুখত এটা দাগ আছে ।"

লগতে পঢ়ক: জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ

বঙাইগাঁও : বঙাইগাঁও জিলাৰ বইটামাৰীৰ নিত্যবজাৰত গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ এজন জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ৷ ঘটনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ বঙাইগাঁও জিলাত ৷ বঙাইগাঁৱৰ নিত্যবজাৰস্থিত ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰত বুধবাৰে নিশা মৃত্যু হয় গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীৰ ৷ জোৱানজন বঙাইগাঁও জিলাৰ কায়েথপাৰাৰ আব্দুল কালাম বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷  

ৰাখালঠাকুৰ বন শিবিৰৰ বন কৰ্মীৰ লগত নিশা এক অভিযানত ওলাই গৈছিল গৃহৰক্ষী জোৱানজন ৷ তাৰপিছতে নিশা বনশিবিৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জোৱানজন ৷ কিন্তু কি কাৰণত কেনেকৈ জোৱানজনৰ মৃত্যু হ'ল এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ সম্প্ৰতি আব্দুল কালামৰ মৃতদেহ ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰ থানাত ৰখা হৈছে ৷ ঘটনাস্থলীত বঙাইগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "যোৱানিশা তেওঁ ভালেই আছিল, ইয়াতে আছিল । এজন ফৰেষ্টাৰে তেওঁক ফোন কৰিছিল । কিবা অভিযানত যোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল তেওঁক এখন বিচনাত শুৱাই ৰাখিছে । আমি যেতিয়া গৈ দেখিছোঁ তেতিয়া তেওঁৰ মুখত এটা দাগ আছে ।"

লগতে পঢ়ক: জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

বেকী নদীৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ, মথাউৰি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান ৰাইজৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰহস্যজনক মৃত্যু
গৃহৰক্ষী জোৱান
বঙাইগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
MYSTERIOUS DEATH OF HOME GUARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DEATH BY DROWNING

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

June 25, 2026 at 3:50 PM IST
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

June 25, 2026 at 3:38 PM IST
Poor condition of Moirabari Veterinary Hospital

পশু চিকিৎসালয় নে ভূত বাংলা, অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ

June 24, 2026 at 10:11 PM IST
Nalbari news

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ

June 24, 2026 at 7:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.