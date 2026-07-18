ETV Bharat / Videos

ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ বন বিষয়া - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ বন বিষয়া (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 2:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: দৰঙৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন । ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ হয় এগৰাকী বন বিষয়া । গুলীবিদ্ধ বিষয়াগৰাকী মঙলদৈ প্ৰফুল্ল নগৰৰ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা উদ্যানত নিয়মীয়া তালাচীত গৈ শনিবাৰে পুৱা ঘূৰি আহি আবাসস্থলী পোৱাত আকস্মিকভাৱে নিজৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা চাৰি জাঁই গুলী ফুটে । ডেকাৰ সোঁহাতৰ বাহুৰে চাৰি জাঁই গুলী সোমাই পিঠিৰে পাৰ হৈ যায় ।  

আহত ডেকাক ততাতৈয়াকৈ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসালয় মহাবিদ্যাল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে । আহত ডেকা বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখযোগ্য যে মঙলদৈস্থ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি নীট-২০২৬ত সফলতা: জিলিকিল ডিমৰীয়াৰ ৰাহুল

অভয়াপুৰীত ‘উৎস’ৰ নাট কৰ্মশালা: শিশুৰ অভিনয়ত প্ৰাণ পালে ৰসৰাজৰ সাধুৱে

মঙলদৈ: দৰঙৰ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন । ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ হয় এগৰাকী বন বিষয়া । গুলীবিদ্ধ বিষয়াগৰাকী মঙলদৈ প্ৰফুল্ল নগৰৰ বিপিন চন্দ্ৰ ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিষয়াগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা উদ্যানত নিয়মীয়া তালাচীত গৈ শনিবাৰে পুৱা ঘূৰি আহি আবাসস্থলী পোৱাত আকস্মিকভাৱে নিজৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ পৰা চাৰি জাঁই গুলী ফুটে । ডেকাৰ সোঁহাতৰ বাহুৰে চাৰি জাঁই গুলী সোমাই পিঠিৰে পাৰ হৈ যায় ।  

আহত ডেকাক ততাতৈয়াকৈ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসালয় মহাবিদ্যাল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে । আহত ডেকা বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে । উল্লেখযোগ্য যে মঙলদৈস্থ বন সংমণ্ডলৰ বন্যপ্ৰাণী বিষয়াগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি নীট-২০২৬ত সফলতা: জিলিকিল ডিমৰীয়াৰ ৰাহুল

অভয়াপুৰীত ‘উৎস’ৰ নাট কৰ্মশালা: শিশুৰ অভিনয়ত প্ৰাণ পালে ৰসৰাজৰ সাধুৱে

For All Latest Updates

TAGGED:

ORANG NATIONAL PARK
ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
মঙলদৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
FOREST OFFICER SHOT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police seized huge quantity of drugs and cash from tingkhong Dibrugarh

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

July 18, 2026 at 2:01 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা; নীটত উত্তীৰ্ণ ২৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী

July 18, 2026 at 1:36 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ...

July 18, 2026 at 12:32 PM IST
Inauguration of the new steel railing at the martyr's cemetery of the BoroLend movement

নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ

July 17, 2026 at 9:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.