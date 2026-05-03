শেষ হৈ গ’ল বহু শিক্ষাৰ্থীৰ সপোন গৃহ, সময়ত আহি নাপালে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক - FIRE BROKE OUT AT DOOMDOOMA

ডুমডুমা জাতীয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 12:10 PM IST

তিনিচুকীয়া : কেনেকৈ কি হৈ গ’ল, কোনেও ধৰিবই নোৱাৰিলে ৷ চকুৰ সমুখতে সম্পূৰ্ণ ভস্মীভূত হয় বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সপোন গৃহ ৷ আচলতে, শনিবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা জাতীয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ভস্মীভূত হয় সম্পূৰ্ণ জাতীয় বিদ্যালয়খন ।

নিশাৰ ভাগত বিদ্যালয়খনত কেনেকৈ এই জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল সেয়া বাতৰি লিখা পৰলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ নিশাই ঘটনাস্থলী ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে উক্ত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় ।

ইফালে, অগ্নিকাণ্ডস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপন বাহিনীৰ বাহন যথেষ্ট পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্যই কয়, ‘‘৫০০ মিটাৰ দূৰত্বতেই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ষ্টেচন আছে ৷ ইমান কাষতে থকাৰ পাছতো জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বিভাগটো । গতিকে এনে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আমাক নালাগে ।’’

