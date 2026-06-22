ETV Bharat / Videos

২৫ বছৰৰ পাছত বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ পথত, ক'ত? - LAHARIGHAT NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
২৫ বছৰৰ পাছত বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 7:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লাহৰিঘাট : ২০০১ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীত উটি গৈছিল নগাঁও-ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথৰ হাঁহচৰা বড়ীৰ পকী দলঙখন ৷ কিন্তু ভিন্ন কাৰণত নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ থকা দলঙখন প্ৰায় ২৫ বছৰৰ পাছত নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ 

অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।

প্ৰায় ৬০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ধন অনুমোদন জনাইছে । মৰিগাঁও লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ প্ৰচেষ্টাত এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । 

নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে মৰিগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মৰিগাঁও ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ইস্তীয়াক আহমেদৰ নেতৃত্বত এটা দল উপস্থিত হয় ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথত ৷

পৰিদৰ্শন কালত অভিযন্তাসকলে মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে দলঙখনৰ ডিজাইন আৰু ড্ৰয়িং প্ৰস্তুতৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।

লগতে পঢ়ক:  নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ

লাহৰিঘাট : ২০০১ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীত উটি গৈছিল নগাঁও-ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথৰ হাঁহচৰা বড়ীৰ পকী দলঙখন ৷ কিন্তু ভিন্ন কাৰণত নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ থকা দলঙখন প্ৰায় ২৫ বছৰৰ পাছত নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ 

অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।

প্ৰায় ৬০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ধন অনুমোদন জনাইছে । মৰিগাঁও লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ প্ৰচেষ্টাত এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব । 

নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে মৰিগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মৰিগাঁও ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ইস্তীয়াক আহমেদৰ নেতৃত্বত এটা দল উপস্থিত হয় ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথত ৷

পৰিদৰ্শন কালত অভিযন্তাসকলে মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে দলঙখনৰ ডিজাইন আৰু ড্ৰয়িং প্ৰস্তুতৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।

লগতে পঢ়ক:  নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

লাহৰীঘাট
ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথ
নগাঁও
বিশ্ব বেংক
LAHARIGHAT NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

BAHAMPUR FLOOD

নীপকোৰ জলবোমাত আতংকিত কামপুৰ-যমুনামুখবাসী, হোৰাহোৰে বাঢ়িছে কপিলীৰ জলস্তৰ

June 22, 2026 at 6:23 PM IST
Morigaon News

APSCৰ অধীনত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল মৰিগাঁৱৰ তন্ময় নাথৰ

June 22, 2026 at 3:24 PM IST
police personnel suspended

২৫০০ টকা উৎকোচ লৈ ৰাইজৰ ৰোষত আৰক্ষী, তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন

June 21, 2026 at 7:38 PM IST
yoga day 2026

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ

June 21, 2026 at 6:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.