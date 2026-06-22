২৫ বছৰৰ পাছত বানত উটি যোৱা দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ পথত, ক'ত? - LAHARIGHAT NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 22, 2026 at 7:37 PM IST
লাহৰিঘাট : ২০০১ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীত উটি গৈছিল নগাঁও-ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথৰ হাঁহচৰা বড়ীৰ পকী দলঙখন ৷ কিন্তু ভিন্ন কাৰণত নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ থকা দলঙখন প্ৰায় ২৫ বছৰৰ পাছত নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷
অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰায় ৬০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ধন অনুমোদন জনাইছে । মৰিগাঁও লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ প্ৰচেষ্টাত এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।
নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে মৰিগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মৰিগাঁও ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ইস্তীয়াক আহমেদৰ নেতৃত্বত এটা দল উপস্থিত হয় ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথত ৷
পৰিদৰ্শন কালত অভিযন্তাসকলে মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে দলঙখনৰ ডিজাইন আৰু ড্ৰয়িং প্ৰস্তুতৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।
লগতে পঢ়ক: নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ
লাহৰিঘাট : ২০০১ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীত উটি গৈছিল নগাঁও-ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথৰ হাঁহচৰা বড়ীৰ পকী দলঙখন ৷ কিন্তু ভিন্ন কাৰণত নিৰ্মাণ নোহোৱাকৈ থকা দলঙখন প্ৰায় ২৫ বছৰৰ পাছত নিৰ্মাণৰ বাবে সাজু হৈছে ৷
অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহায্যত এই দলংখন নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ।
প্ৰায় ৬০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ধন অনুমোদন জনাইছে । মৰিগাঁও লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ প্ৰচেষ্টাত এই দলংখন পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।
নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সোমবাৰে মৰিগাঁও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মৰিগাঁও ক্ষেত্ৰীয় সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ইস্তীয়াক আহমেদৰ নেতৃত্বত এটা দল উপস্থিত হয় ভূৰাগাঁও গড়কাপ্তানী পথত ৷
পৰিদৰ্শন কালত অভিযন্তাসকলে মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে দলঙখনৰ ডিজাইন আৰু ড্ৰয়িং প্ৰস্তুতৰ কামো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে।
লগতে পঢ়ক: নীপকোৱে এৰিলে খাণ্ডং বান্ধৰ পানী; নামনি অঞ্চলত হাহাকাৰ