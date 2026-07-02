ETV Bharat / Videos

চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে বৰদেউতাকক - BRUTAL MURDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভয়ংকৰ ! চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে বৰদেউতাকক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: যোৰহাট দেৰগাঁৱৰ সীমান্তৱতী ছ-গুৰি কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড । ঘটনা বিৱৰণী অনুসৰি আন এক হত্যাৰ গোচৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত হাজোতত বন্দিত্বৰ জীৱন কটাই পুনৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি পাপু ৰাজবংশী নামৰ এজনে লোকে পথৰ ওপৰত মুকলিকৈ হত্যা কৰে এজন ব্যক্তিক । পাপু ৰাজবংশী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পথৰ ওপৰতে চোকা অস্ত্ৰৰে সম্বন্ধীয় বৰদেউতাক ৰঞ্জিত দাসক উপযুক্ত পৰি প্ৰহাৰ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ।  

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় দহমান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৰঞ্জিত দাস নামৰ ব্যক্তিজনে । নিশা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে হুলস্থুলৰ শব্দ শুনি পথলৈ ওলায় আহি প্ৰতক্ষ্য কৰে যে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে এজন ব্যক্তিক ।

ঘটনাস্থলীত সেই সময়ত উপস্থিত হোৱা ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি এজোপা গছত বান্ধি ৰাখে পাপু ৰাজবংশীক । আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত চিনাক্ত হোৱা মৃত লোকজন সম্বন্ধত পাপু ৰাজবংশীৰ বৰদেউতাক নেঘেৰিটিঙৰ ৰঞ্জিত দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।  

হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব । জানিব পৰা মতে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে কেইবছৰমান পূৰ্বে নিজৰ মোমায়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও পুনৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক: নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা

মাছমৰীয়াৰ বেশত বিধায়ক: বোকা-পানীত নামি মাছ ধৰাত ব্যস্ত ৰমাকান্ত দেউৰী

যোৰহাট: যোৰহাট দেৰগাঁৱৰ সীমান্তৱতী ছ-গুৰি কছাৰী গাঁৱত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড । ঘটনা বিৱৰণী অনুসৰি আন এক হত্যাৰ গোচৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি জেলত হাজোতত বন্দিত্বৰ জীৱন কটাই পুনৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহি পাপু ৰাজবংশী নামৰ এজনে লোকে পথৰ ওপৰত মুকলিকৈ হত্যা কৰে এজন ব্যক্তিক । পাপু ৰাজবংশী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে পথৰ ওপৰতে চোকা অস্ত্ৰৰে সম্বন্ধীয় বৰদেউতাক ৰঞ্জিত দাসক উপযুক্ত পৰি প্ৰহাৰ কৰি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ।  

বুধবাৰে নিশা প্ৰায় দহমান বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৰঞ্জিত দাস নামৰ ব্যক্তিজনে । নিশা অঞ্চলটোৰ লোকসকলে হুলস্থুলৰ শব্দ শুনি পথলৈ ওলায় আহি প্ৰতক্ষ্য কৰে যে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে এজন ব্যক্তিক ।

ঘটনাস্থলীত সেই সময়ত উপস্থিত হোৱা ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি এজোপা গছত বান্ধি ৰাখে পাপু ৰাজবংশীক । আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত চিনাক্ত হোৱা মৃত লোকজন সম্বন্ধত পাপু ৰাজবংশীৰ বৰদেউতাক নেঘেৰিটিঙৰ ৰঞ্জিত দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।  

হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব । জানিব পৰা মতে পাপু ৰাজবংশী নামৰ লোকজনে কেইবছৰমান পূৰ্বে নিজৰ মোমায়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যদিও পুনৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক: নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তাৰে ৭,৮০০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই তিনিচুকীয়াত আশা

মাছমৰীয়াৰ বেশত বিধায়ক: বোকা-পানীত নামি মাছ ধৰাত ব্যস্ত ৰমাকান্ত দেউৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

নৃশংস হত্যাকাণ্ড
হত্যা
দেৰগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
BRUTAL MURDER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NATIONAL DOCTORS DAY

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন

July 1, 2026 at 3:45 PM IST
Nagaon Puranigudam road accident

নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক

July 1, 2026 at 3:40 PM IST
fake indian currency

গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

July 1, 2026 at 3:02 PM IST
13 motorcycles seized in Rajamaidam Jorhat

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ

July 1, 2026 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.