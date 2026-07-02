ইউনুছ তামুলীৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 2, 2026 at 10:57 PM IST
শিৱসাগৰ: সততে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে চৰ্চাত থাকি ভালপোৱা ইউনুছ তামুলীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ নাৰী সন্দৰ্ভত লজ্জাজনক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নাৰী সমাজে উক্ত বিতৰ্কিত মন্তব্য উঠাই ল’বলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত বৃহস্পতিবাৰে জাগৃত নাৰী সমাজ আৰু জাতীয় সংগ্ৰামী মহিলা পৰিষদে ইউনুছ তামুলীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
জাগৃত নাৰী সমাজৰ সভানেত্ৰী পদ্মা চেতিয়াই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয়, "নিৰ্লজ্জ মন্তব্য কৰা ব্যক্তিজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । তামুলী এজন স্বয়ম্ভু নেতা । নিজকে বাঘ সেনা বুলি কয়, কিন্তু তেওঁ বাঘ সেনা নহয়, এটা মেকুৰী হয় ।" তেওঁৰ যদি সাহস আছে সন্মুখত ক’বলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে জাতীয় সংগ্ৰামী মহিলা পৰিষদৰ নেত্ৰী ৰিম্পী বড়াই কয়, "এই ইউনুছ তামুলীয়ে শিৱসাগৰলৈ এশ মিঞা আনিব বুলি কৈছিলে । এতিয়া শিৱসাগৰত যে ইমান ড্ৰাগছ ওলাইছে তাৰ ঠিকা ইউনুছ তামুলীয়ে লৈ কমিছন খোৱা নাইতো বুলি সন্দেহ হয় ।" লগতে ইউনুছ তামুলীক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৰিম্পী বড়াই ।
শিৱসাগৰ: সততে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে চৰ্চাত থাকি ভালপোৱা ইউনুছ তামুলীৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ নাৰী সন্দৰ্ভত লজ্জাজনক মন্তব্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । নাৰী সমাজে উক্ত বিতৰ্কিত মন্তব্য উঠাই ল’বলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ কিন্তু কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত বৃহস্পতিবাৰে জাগৃত নাৰী সমাজ আৰু জাতীয় সংগ্ৰামী মহিলা পৰিষদে ইউনুছ তামুলীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
জাগৃত নাৰী সমাজৰ সভানেত্ৰী পদ্মা চেতিয়াই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয়, "নিৰ্লজ্জ মন্তব্য কৰা ব্যক্তিজনক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । তামুলী এজন স্বয়ম্ভু নেতা । নিজকে বাঘ সেনা বুলি কয়, কিন্তু তেওঁ বাঘ সেনা নহয়, এটা মেকুৰী হয় ।" তেওঁৰ যদি সাহস আছে সন্মুখত ক’বলৈ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে জাতীয় সংগ্ৰামী মহিলা পৰিষদৰ নেত্ৰী ৰিম্পী বড়াই কয়, "এই ইউনুছ তামুলীয়ে শিৱসাগৰলৈ এশ মিঞা আনিব বুলি কৈছিলে । এতিয়া শিৱসাগৰত যে ইমান ড্ৰাগছ ওলাইছে তাৰ ঠিকা ইউনুছ তামুলীয়ে লৈ কমিছন খোৱা নাইতো বুলি সন্দেহ হয় ।" লগতে ইউনুছ তামুলীক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ দাবী জনায় ৰিম্পী বড়াই ।