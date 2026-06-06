ETV Bharat / Videos

চৰাইদেউৰ কামাণ্ডো শিৱিৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, আত্মহত্যা জোৱানৰ - CHARAIDEO COMMANDO CAMP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চৰাইদেউৰ কামাণ্ড' শিৱিৰত ভয়ংকৰ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 5:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ কানু চাহ বাগিছা‌ৰ কামাণ্ডো শিৱিৰত অঘটন। কামাণ্ডো শিৱিৰৰ শোৱনি কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন কামাণ্ড' জোৱানৰ মৃতদেহ । নিহত কামাণ্ড'জন সৰভোগৰ সনাতন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।‌ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, জোৱানজনে সতীৰ্থৰ ৰাইফলৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহনন কৰে ৷

ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ মৃত সনাতন দাসৰ সতীৰ্থই কামাণ্ড' বিষয়াই কয়, "সনাতন দাসে পুৱা উঠি চাহ খাইছিল । তেওঁ আনৰ সৈতে বেছি কথা নাপাতে, ডিউটি নাথাকিলে বেছি সময় শুই থাকে তেওঁ । আমি সকলো কামত ব্যস্ত থকা সময়ত এটা গুলীৰ শব্দ শুনিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলো তেওঁ মৃত অৱস্থাত আছে ৷ তেওঁৰ ওচৰত বন্দুক নাছিল যদিও বেলেগ এজনৰ ৰাইফলৰে নিজক গুলী কৰে ৷ কি কাৰণে আত্মহত্যা কৰিছে সেই কথা আমি গম পোৱা নাই।"

লগতে পঢ়ক: গুৰুজনাৰ হাতৰ আখৰবোৰ চাবলৈ মন যায় নেকি ? বৰপেটাৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ থান সত্ৰলৈ আহক

ডিব্ৰুগড়: চৰাইদেউ জিলাৰ কানু চাহ বাগিছা‌ৰ কামাণ্ডো শিৱিৰত অঘটন। কামাণ্ডো শিৱিৰৰ শোৱনি কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন কামাণ্ড' জোৱানৰ মৃতদেহ । নিহত কামাণ্ড'জন সৰভোগৰ সনাতন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।‌ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, জোৱানজনে সতীৰ্থৰ ৰাইফলৰে মূৰত গুলীয়াই আত্মহনন কৰে ৷

ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ মৃত সনাতন দাসৰ সতীৰ্থই কামাণ্ড' বিষয়াই কয়, "সনাতন দাসে পুৱা উঠি চাহ খাইছিল । তেওঁ আনৰ সৈতে বেছি কথা নাপাতে, ডিউটি নাথাকিলে বেছি সময় শুই থাকে তেওঁ । আমি সকলো কামত ব্যস্ত থকা সময়ত এটা গুলীৰ শব্দ শুনিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলো তেওঁ মৃত অৱস্থাত আছে ৷ তেওঁৰ ওচৰত বন্দুক নাছিল যদিও বেলেগ এজনৰ ৰাইফলৰে নিজক গুলী কৰে ৷ কি কাৰণে আত্মহত্যা কৰিছে সেই কথা আমি গম পোৱা নাই।"

লগতে পঢ়ক: গুৰুজনাৰ হাতৰ আখৰবোৰ চাবলৈ মন যায় নেকি ? বৰপেটাৰ শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ থান সত্ৰলৈ আহক

For All Latest Updates

TAGGED:

চৰাইদেউ কামাণ্ডো কেম্প
চৰাইদেউ
সৰভোগ
ETV BHARAT ASSAM
CHARAIDEO COMMANDO CAMP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Allegation of corruption in Jal Jeevan mission in South Shalmara Manakachar

আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন

June 6, 2026 at 5:12 PM IST
terrible erosion of the chiang river bank in jonai

১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া

June 6, 2026 at 4:57 PM IST
Extension of retired teacher Dr. Mizanur Rahman's tenure by one year

অৱসৰৰ পাছতো নিজৰ ইচ্ছামতেই শিক্ষকতা কৰিবলৈ বিদ্যালয় বাচি ল'ব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষকে

June 6, 2026 at 11:00 AM IST
Police destroyed ganja cultivation

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ

June 5, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.