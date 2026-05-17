দেৰগাঁৱত নিশা ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ; আতংকিত ৰাইজ - BEAR TERROR
Published : May 17, 2026 at 4:55 PM IST
গোলাঘাট : দেৰগাঁৱৰ চকিয়ালৰ আৱাসিক এলেকাত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ স্থানীয় লোকসকল আতংকিত হৈ পৰিছে । চিচিটিভি কেমেৰাত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ দেখি বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে লোকসকলে । ভালুকটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, "যোৱা নিশা আমাৰ অঞ্চলত এটা ভালুক দেখা পোৱা গৈছে । ভালুকটোৱে এজন লোকলৈ চোঁচা লৈছিল । আমি অলপ হুলস্থূল কৰাত ভালুকটো জংঘলৰ ফালে আঁতৰি যায় । পূৰ্বেও এই অঞ্চলত ভালুকে কেইবাজনো লোকৰ ঘৰত তাণ্ডৱ চলাইছিল কিন্তু তাৰ পাছত বহু দিন দেখা পোৱা নাছিলোঁ । ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে । এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ ।" জানিব পৰা মতে, কিছুদিন পূৰ্বে এটা ভালুক অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাৰীত প্ৰৱেশ কৰি হাঁহ, কুকুৰা ভক্ষণ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ এজন লোকৰ ফাৰ্মৰ পৰা ব্ৰইলাৰ লৈ যোৱা দৃশ্যও চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল ।
