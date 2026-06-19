ETV Bharat / Videos

শৰীৰত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ ছবি অংকন কৰি পদযাত্ৰা এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ - FOOT MARCH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিজেপি দলৰ সমৰ্থকৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: এগৰাকী বিজেপি সমৰ্থক । সমৰ্থকগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । 

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ সমীপৱৰ্তী বৰহাপজানৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থক ৰাজেশ মহাননে । 

কেৱল পদযাত্ৰাই নহয়, সমগ্ৰ শৰীৰত অংকিত কৰি ল'লে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ টাটু ।

ৰাজেশ মহাননে জানিবলৈ দিয়া মতে, ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে তেওঁ দেশৰ ১৮ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই আহিছে । 

এই দীৰ্ঘ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হৈছিল । সেই সময়তে ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীত আহি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আহ্বান জনাইছিল বুলি ৰাজেশ মহাননে উল্লেখ কৰে । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁ এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

তিনিচুকীয়া: এগৰাকী বিজেপি সমৰ্থক । সমৰ্থকগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ । 

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে শুকুৰবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ সমীপৱৰ্তী বৰহাপজানৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থক ৰাজেশ মহাননে । 

কেৱল পদযাত্ৰাই নহয়, সমগ্ৰ শৰীৰত অংকিত কৰি ল'লে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ টাটু ।

ৰাজেশ মহাননে জানিবলৈ দিয়া মতে, ২০২২ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে তেওঁ দেশৰ ১৮ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই আহিছে । 

এই দীৰ্ঘ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে তেওঁৰ সাক্ষাৎ হৈছিল । সেই সময়তে ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত গুৱাহাটীত আহি সাক্ষাৎ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁক আহ্বান জনাইছিল বুলি ৰাজেশ মহাননে উল্লেখ কৰে । এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তেওঁ এই পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত নতুন ৰূপত জিলিকিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP SUPPORTER
বিজেপি সমৰ্থক
পদযাত্ৰা
ইটিভি ভাৰত অসম
FOOT MARCH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

administration issued notice against the encroacher businessman in Kalgachia

যিকোনো মুহূৰ্তত কলগাছিয়াত চলিব বুলডজাৰ, সাজু প্ৰশাসন

June 18, 2026 at 5:19 PM IST
A group of women busy building houses under PMAY scheme in Dhemaji

ৰাজ মিস্ত্ৰী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহ যোজনাৰ ঘৰ বনোৱাত ব্যস্ত এজাক মহিলা

June 18, 2026 at 4:19 PM IST
MAN DIED AFTER BEING ELECTROCUTED

চিলাপথাৰত ষ্ট্ৰিট লাইটৰ খুটাত বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হৈ এজন‌ৰ কৰুণ মৃত্যু

June 18, 2026 at 1:42 PM IST
Minister Keshab Mahanta

পথ-পোহৰ-পানীৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত

June 17, 2026 at 8:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.