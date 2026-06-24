দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ - BAMBO BRIDGE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 24, 2026 at 10:30 AM IST
চামগুৰি: এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৱে উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি । সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে এই বিপদসংকুল সাঁকোখন । পূৰ্বৰ চামগুৰি সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিয়ালে খাইটী অঞ্চলত কলঙৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ সাঁকোখন পাৰ হ'বলৈ গৈ ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ মিছামুখ পাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৈনিক মৰণত শৰণ দি এই সাঁকোখন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে, বহু বছৰ ধৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ফলত বৰষুণৰ দিনত সমস্যাই অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । এতিয়া অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে জনপ্ৰতিনিধি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে যাতে অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি নিৰাপদ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি
চামগুৰি: এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৱে উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি । সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে এই বিপদসংকুল সাঁকোখন । পূৰ্বৰ চামগুৰি সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিয়ালে খাইটী অঞ্চলত কলঙৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ সাঁকোখন পাৰ হ'বলৈ গৈ ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ মিছামুখ পাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৈনিক মৰণত শৰণ দি এই সাঁকোখন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে, বহু বছৰ ধৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ফলত বৰষুণৰ দিনত সমস্যাই অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । এতিয়া অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে জনপ্ৰতিনিধি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে যাতে অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি নিৰাপদ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি