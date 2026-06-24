ETV Bharat / Videos

দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ - BAMBO BRIDGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 10:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৱে উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি । সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে এই বিপদসংকুল সাঁকোখন । পূৰ্বৰ চামগুৰি সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিয়ালে খাইটী অঞ্চলত কলঙৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ সাঁকোখন পাৰ হ'বলৈ গৈ ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ মিছামুখ পাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৈনিক মৰণত শৰণ দি এই সাঁকোখন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় । 

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে, বহু বছৰ ধৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।  ফলত বৰষুণৰ দিনত সমস্যাই অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । এতিয়া অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে জনপ্ৰতিনিধি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে যাতে অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি নিৰাপদ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি

চামগুৰি: এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোৱে উদঙাই দিছে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি । সাধাৰণ ৰাইজৰ লগতে বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ একমাত্ৰ যাতায়তৰ মাধ্যম হৈ পৰিছে এই বিপদসংকুল সাঁকোখন । পূৰ্বৰ চামগুৰি সমষ্টি তথা বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিয়ালে খাইটী অঞ্চলত কলঙৰ ওপৰত থকা এই বাঁহৰ সাঁকোখন পাৰ হ'বলৈ গৈ ইতিমধ্যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । বিশেষকৈ মিছামুখ পাম মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৈনিক মৰণত শৰণ দি এই সাঁকোখন ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় । 

স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে, বহু বছৰ ধৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো আজিলৈ কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।  ফলত বৰষুণৰ দিনত সমস্যাই অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰে । এতিয়া অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে জনপ্ৰতিনিধি তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ আহ্বান জনাইছে যাতে অতি শীঘ্ৰে এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি নিৰাপদ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: অসমৰ ভূমিত অস্ত্ৰধাৰী নগা আৰক্ষী, স্থানীয় নগালোকৰ দপদপনি

For All Latest Updates

TAGGED:

চামগুৰি
বাঁহৰ সাঁকো
উন্নয়ন
ইটিভি ভাৰত
BAMBO BRIDGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Jorhat Municipality corruption

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

June 23, 2026 at 9:19 PM IST
AATSA Protest in Mariani

মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ, সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবী

June 23, 2026 at 5:30 PM IST
MLA Mehboob Muktar

ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ

June 23, 2026 at 5:16 PM IST
Laharighat School

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পয়ালগা অৱস্থা, এটা শ্ৰেণীকোঠাতে পাঁচটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান

June 23, 2026 at 5:15 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.