ETV Bharat / Videos

বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ - BARPETA NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 5:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত বৰপেটাস্থিত এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । উল্লেখ্য যে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ক'চিং চেণ্টাৰটোৰ বৰপেটা কেন্দ্ৰৰ পৰা এইবাৰৰ নীট পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ ৫৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত আছিচ আহমেদ, চাকিবুল ইছলাম, পৱিত্ৰ চৌধুৰী, হৰজিৎ গয়াৰী, বিকি সৰকাৰ, হিৰাস্মিতা কৰ্মকাৰ, অংকিতা পাল, তৃপ্তি দাস আৰু বেদব্ৰত দাস উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত ক'চিং চেণ্টাৰটোৰ শিক্ষকে কয়, "নীট পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ ৫৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৯ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় । উত্তীৰ্ণ মুঠ ৯ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৮ গৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি তথা এমবিবিএছ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

লগতে পঢ়ক : সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই

বৰপেটা: বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত বৰপেটাস্থিত এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । উল্লেখ্য যে, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ক'চিং চেণ্টাৰটোৰ বৰপেটা কেন্দ্ৰৰ পৰা এইবাৰৰ নীট পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ ৫৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত আছিচ আহমেদ, চাকিবুল ইছলাম, পৱিত্ৰ চৌধুৰী, হৰজিৎ গয়াৰী, বিকি সৰকাৰ, হিৰাস্মিতা কৰ্মকাৰ, অংকিতা পাল, তৃপ্তি দাস আৰু বেদব্ৰত দাস উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত ক'চিং চেণ্টাৰটোৰ শিক্ষকে কয়, "নীট পৰীক্ষাত সৰ্বমুঠ ৫৮ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৯ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয় । উত্তীৰ্ণ মুঠ ৯ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ৮ গৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি তথা এমবিবিএছ পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

লগতে পঢ়ক : সোণম ৱাংচুকলৈ সমৰ্থন জনাই গুৱাহাটীত ওলাই আহিল এছ এফ আই-ডি ৱাই এফ আই

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটা
নীট পৰীক্ষা
নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল
ETV BHARAT ASSAM
BARPETA NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Sri Sri Madhupur Satra

মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ

July 17, 2026 at 3:52 PM IST
Anti-drugs awareness meeting in Kalgachia

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

July 17, 2026 at 2:47 PM IST
grand-rath-yatra-festival-of-lord-jagannath-in Morigaon

মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা

July 17, 2026 at 9:40 AM IST
World snake day, nature lover urged not to kill snakes in Dhuburi

'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব', বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান

July 16, 2026 at 8:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.