উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰোতেই ট্ৰাকসহ ৮২৫ টা চুৰি বেটাৰী জব্দ - STOLEN BATTERIES SEIZED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 6, 2026 at 7:04 PM IST
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী থানাৰ অন্তৰ্গত যোশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণ চুৰি বেটাৰী জব্দ কৰে । আজাহাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বেটাৰীবোৰ ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন ট্ৰাকত ভৰাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নথিপত্ৰবিহীন বেটাৰীবোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "আৰক্ষীয়ে ৮২৫ টা বেটাৰী চুৰি কৰিছে । ইয়াৰে অধিকাংশই হ'ল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী । তদুপৰি ছ'লাৰ পেনেল আৰু ঘৰুৱা ইনভাৰ্টাৰৰ কিছুসংখ্যক বেটাৰীও আছে । বেটাৰীবোৰৰ বহুখিনি ভাল অৱস্থাত আছে ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে বেটাৰীবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা তথা ইউপি ৩৮ এটি ৪৭২৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক সোধা-পোচাৰ বাবে আটক কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে আজাহাৰ উদ্দিনে পলায়ন কৰে ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৈশ্যই বৰপেটা জিলাৰ বেটাৰী চুৰি হোৱা ই-ৰিক্সাৰ চালকসকলক তেওঁলোকৰ বেটাৰী আজি জব্দ কৰাবোৰৰ মাজতে আছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাউলী আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:চোৰৰ টাৰ্গেট এইবাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী... !
চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰম্য়ভূমিলৈ পৰ্যবসিত কলগাছিয়া; অনলাইন জুৱা, বেটিং চক্ৰৰে জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ
বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী থানাৰ অন্তৰ্গত যোশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণ চুৰি বেটাৰী জব্দ কৰে । আজাহাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বেটাৰীবোৰ ।
উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন ট্ৰাকত ভৰাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নথিপত্ৰবিহীন বেটাৰীবোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "আৰক্ষীয়ে ৮২৫ টা বেটাৰী চুৰি কৰিছে । ইয়াৰে অধিকাংশই হ'ল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী । তদুপৰি ছ'লাৰ পেনেল আৰু ঘৰুৱা ইনভাৰ্টাৰৰ কিছুসংখ্যক বেটাৰীও আছে । বেটাৰীবোৰৰ বহুখিনি ভাল অৱস্থাত আছে ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে বেটাৰীবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা তথা ইউপি ৩৮ এটি ৪৭২৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক সোধা-পোচাৰ বাবে আটক কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে আজাহাৰ উদ্দিনে পলায়ন কৰে ।
অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৈশ্যই বৰপেটা জিলাৰ বেটাৰী চুৰি হোৱা ই-ৰিক্সাৰ চালকসকলক তেওঁলোকৰ বেটাৰী আজি জব্দ কৰাবোৰৰ মাজতে আছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাউলী আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:চোৰৰ টাৰ্গেট এইবাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী... !
চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰম্য়ভূমিলৈ পৰ্যবসিত কলগাছিয়া; অনলাইন জুৱা, বেটিং চক্ৰৰে জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ