ETV Bharat / Videos

উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰোতেই ট্ৰাকসহ ৮২৫ টা চুৰি বেটাৰী জব্দ - STOLEN BATTERIES SEIZED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰোতেই ট্ৰাকসহ ৮২৫ টা চুৰি বেটাৰী জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 7:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী থানাৰ অন্তৰ্গত যোশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণ চুৰি বেটাৰী জব্দ কৰে ।‌ আজাহাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বেটাৰীবোৰ ।  

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন ট্ৰাকত ভৰাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নথিপত্ৰবিহীন বেটাৰীবোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "আৰক্ষীয়ে ৮২৫ টা বেটাৰী চুৰি কৰিছে । ইয়াৰে অধিকাংশই হ'ল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী । তদুপৰি ছ'লাৰ পেনেল আৰু ঘৰুৱা ইনভাৰ্টাৰৰ কিছুসংখ্যক বেটাৰীও আছে ।‌ বেটাৰীবোৰৰ বহুখিনি ভাল অৱস্থাত আছে ।"

‌আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে বেটাৰীবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা তথা ইউপি ৩৮ এটি ৪৭২৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক সোধা-পোচাৰ বাবে আটক কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে আজাহাৰ উদ্দিনে পলায়ন কৰে ।‌  

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৈশ্যই বৰপেটা জিলাৰ বেটাৰী চুৰি হোৱা ই-ৰিক্সাৰ চালকসকলক তেওঁলোকৰ বেটাৰী আজি জব্দ কৰাবোৰৰ মাজতে আছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাউলী আৰক্ষীৰ‌ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:চোৰৰ টাৰ্গেট এইবাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী... !

চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰম্য়ভূমিলৈ পৰ্যবসিত কলগাছিয়া; অনলাইন জুৱা, বেটিং চক্ৰৰে জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

বৰপেটা : বৰপেটা জিলাৰ হাউলী থানাৰ অন্তৰ্গত যোশীহাটিপাৰা গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণ চুৰি বেটাৰী জব্দ কৰে ।‌ আজাহাৰ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এই বেটাৰীবোৰ ।  

উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জীয়ন থকা এখন ট্ৰাকত ভৰাই থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই নথিপত্ৰবিহীন বেটাৰীবোৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত বৰপেটাৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যই কয়, "আৰক্ষীয়ে ৮২৫ টা বেটাৰী চুৰি কৰিছে । ইয়াৰে অধিকাংশই হ'ল ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী । তদুপৰি ছ'লাৰ পেনেল আৰু ঘৰুৱা ইনভাৰ্টাৰৰ কিছুসংখ্যক বেটাৰীও আছে ।‌ বেটাৰীবোৰৰ বহুখিনি ভাল অৱস্থাত আছে ।"

‌আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে বেটাৰীবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰা হৈছিল । আৰক্ষীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা তথা ইউপি ৩৮ এটি ৪৭২৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক সোধা-পোচাৰ বাবে আটক কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে আজাহাৰ উদ্দিনে পলায়ন কৰে ।‌  

অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বৈশ্যই বৰপেটা জিলাৰ বেটাৰী চুৰি হোৱা ই-ৰিক্সাৰ চালকসকলক তেওঁলোকৰ বেটাৰী আজি জব্দ কৰাবোৰৰ মাজতে আছেনে নাই তাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাউলী আৰক্ষীৰ‌ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:চোৰৰ টাৰ্গেট এইবাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী... !

চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰম্য়ভূমিলৈ পৰ্যবসিত কলগাছিয়া; অনলাইন জুৱা, বেটিং চক্ৰৰে জড়িত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটা
ইটিভি ভাৰত অসম
উত্তৰ প্ৰদেশ
চুৰি বেটাৰী
STOLEN BATTERIES SEIZED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Allegation of corruption in Jal Jeevan mission in South Shalmara Manakachar

আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন

June 6, 2026 at 5:12 PM IST
Charaideo commando camp

চৰাইদেউৰ কামাণ্ডো শিৱিৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, আত্মহত্যা জোৱানৰ

June 6, 2026 at 5:06 PM IST
terrible erosion of the chiang river bank in jonai

১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া

June 6, 2026 at 4:57 PM IST
Extension of retired teacher Dr. Mizanur Rahman's tenure by one year

অৱসৰৰ পাছতো নিজৰ ইচ্ছামতেই শিক্ষকতা কৰিবলৈ বিদ্যালয় বাচি ল'ব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষকে

June 6, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.