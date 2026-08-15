ETV Bharat / Videos

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - 80TH INDEPENDENCE DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 7:22 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 9:36 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আজি দেশবাসীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কটকটীয়া আৰু বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তাৰ মাজত লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিবেশন কৰা হয় ৷ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ উপলক্ষ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজধানী দিল্লীক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে ৷ দিল্লীত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ ২৫ হাজাৰতকৈ অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে লালকিল্লাৰ চাৰিওফালে বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তা স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত ১০০০ৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা আৰু এআই ভিত্তিক ভিডিঅ’ বিশ্লেষণ জড়িত হৈ আছে বুলি এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনায় ।

আজি দেশবাসীয়ে ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কটকটীয়া আৰু বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তাৰ মাজত লালকিল্লাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৷ এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লালকিল্লাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ‘বন্দে মাতৰম’ পৰিবেশন কৰা হয় ৷ ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তীৰ উপলক্ষ্যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷

স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজধানী দিল্লীক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে ৷ দিল্লীত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ ২৫ হাজাৰতকৈ অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে লালকিল্লাৰ চাৰিওফালে বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তা স্থাপন কৰা হৈছে, য’ত ১০০০ৰো অধিক চিচিটিভি কেমেৰা আৰু এআই ভিত্তিক ভিডিঅ’ বিশ্লেষণ জড়িত হৈ আছে বুলি এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনায় ।

Last Updated : August 15, 2026 at 9:36 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন
PM NARENDRA MODI
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80th Independence Day

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

August 15, 2026 at 8:54 AM IST
ETV Bharat

দিল্লী আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

August 8, 2026 at 11:39 AM IST
President Droupadi Murmu Graces the 12th National Handloom Day celebrations at RBCC, New Delhi

দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

August 7, 2026 at 11:27 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ LIVE...

July 29, 2026 at 9:42 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.