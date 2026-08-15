ETV Bharat / Videos

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE - HIMANTA BISWA SARMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱস (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 8:54 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 9:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শনিবাৰে অসমেও ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্রহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰা সময়ত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৩ খন হেলিকপ্টাৰেৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয় । এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু নৃত্য সংযোজন কৰা হয় আৰু এন চি চিৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ বেণ্ডৰ দলে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰে । পেৰেডত প্ৰায় ২৫ টা প্লাটুনে অংশ লয় ৷ খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হৈ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শনিবাৰে অসমেও ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু আৰক্ষীৰ অভিবাদন গ্রহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰা সময়ত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৩ খন হেলিকপ্টাৰেৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা পুষ্পবৃষ্টি কৰা হয় । এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহু নৃত্য সংযোজন কৰা হয় আৰু এন চি চিৰ প্ৰথম বেটেলিয়নৰ বেণ্ডৰ দলে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰে । পেৰেডত প্ৰায় ২৫ টা প্লাটুনে অংশ লয় ৷ খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত হৈ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

Last Updated : August 15, 2026 at 9:06 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬
মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পতাকা উত্তোলন
HIMANTA BISWA SARMA
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80TH INDEPENDENCE DAY

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

August 15, 2026 at 7:22 AM IST
ETV Bharat

দিল্লী আইআইটিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী LIVE

August 8, 2026 at 11:39 AM IST
President Droupadi Murmu Graces the 12th National Handloom Day celebrations at RBCC, New Delhi

দ্বাদশ ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস: ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মু

August 7, 2026 at 11:27 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ LIVE...

July 29, 2026 at 9:42 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.