ETV Bharat / Videos

তেজপুৰত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ - 80TH INDEPENDENCE DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
তেজপুৰত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 1:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: তেজপুৰ নেহৰু মৈদানত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে । পতাকা উত্তোলন কৰি তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মহান সেনানীসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ গহপুৰৰ বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা আৰু ঢেকীয়াজুলিত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত আন্দোলনক তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে । ৰাইজক উদ্দেশ্যে আগবঢ়োৱা ভাষণত তেওঁ কয়,"ভাৰতে আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে অৰ্থনৈতিকভাৱে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দেশৰ এই অগ্ৰগতিৰ বাবে দেশবাসীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব ।"

ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দেশৰ ৰাজ্যখনে কিদৰে আগবাঢ়িছে, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ড, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্প আদিৰো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খতিয়ান দাঙি ধৰে । 

লগতে পঢ়ক: যোৰহাটত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - 80TH INDEPENDENCE DAY

তেজপুৰ: তেজপুৰ নেহৰু মৈদানত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে । পতাকা উত্তোলন কৰি তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মহান সেনানীসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ গহপুৰৰ বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱা আৰু ঢেকীয়াজুলিত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংস নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত আন্দোলনক তেওঁ সোঁৱৰণ কৰে । ৰাইজক উদ্দেশ্যে আগবঢ়োৱা ভাষণত তেওঁ কয়,"ভাৰতে আজি বিশ্বৰ ভিতৰতে অৰ্থনৈতিকভাৱে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দেশৰ এই অগ্ৰগতিৰ বাবে দেশবাসীৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্ব আৰু পৰিকল্পনাৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব ।"

ইয়াৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত দেশৰ ৰাজ্যখনে কিদৰে আগবাঢ়িছে, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য খণ্ড, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্প আদিৰো মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খতিয়ান দাঙি ধৰে । 

লগতে পঢ়ক: যোৰহাটত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - 80TH INDEPENDENCE DAY

For All Latest Updates

TAGGED:

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী
তেজপুৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

80th Independence Day

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ

August 15, 2026 at 4:20 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST
80th independence day

ডিমা হাছাওত পতাকা উত্তোলন কৰিলে দেৱলাল গৰ্লোছাই

August 15, 2026 at 3:35 PM IST
PROTEST IN GUWAHATI

হালদ্বাণীৰ ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ সত্যাগ্ৰহ : বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গৌৰৱ গগৈ

August 15, 2026 at 11:40 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.