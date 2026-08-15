ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰহাটত ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2026 at 11:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত উদযাপন কৰা হয় দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বান বিধ্বস্ত যোৰহাটবাসীয়েও স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে । যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰা হয় ।  

পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমক দেশৰ পাঁচখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশে আগবঢ়ায় লৈ যোৱাত দ্ৰুতভাৱে কাম কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰে । অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - PM NARENDRA MODI

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE - HIMANTA BISWA SARMA

যোৰহাট: সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত উদযাপন কৰা হয় দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বান বিধ্বস্ত যোৰহাটবাসীয়েও স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে । যোৰহাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই দেশৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে । পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰা হয় ।  

পতাকা উত্তোলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমক দেশৰ পাঁচখন আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাৰ দিশে আগবঢ়ায় লৈ যোৱাত দ্ৰুতভাৱে কাম কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰে । অসম চুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE - PM NARENDRA MODI

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE - HIMANTA BISWA SARMA

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER ATUL BORA
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
80TH INDEPENDENCE DAY

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DIBRUGARH NEWS

টিংখাঙৰ বেতনি গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ

August 15, 2026 at 5:22 PM IST
80th Independence Day

বিহালীত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনত অথন্তৰ

August 15, 2026 at 4:20 PM IST
80th Independence Day

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু ভগৱান আছে: নগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

August 15, 2026 at 3:46 PM IST
80th independence day

ডিমা হাছাওত পতাকা উত্তোলন কৰিলে দেৱলাল গৰ্লোছাই

August 15, 2026 at 3:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.