ETV Bharat / Videos

স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
স্কেটিং খেলেৰে অসমৰ কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়া ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাজোত (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰোলাৰ স্কেটিঙৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়া ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে হাজোৰ অগ্ৰণী স্কেটিং ক্লাব ফিউচাৰ ষ্টাৰ স্কেটিং ক্লাবে ৷ আব্দুল কৰিম আলীৰ নেতৃত্বত গঢ় দি উঠা এই ক্লাবটোত হাজো অঞ্চলৰ প্ৰায় শতাধিক শিশু খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাজ্যিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম আজুৰিব সক্ষম হৈছে ফিউচাৰ ষ্টাৰ স্কেটিং ক্লাবৰ খেলুৱৈয়ে ৷

ইতিমধ্যে হাজো ষ্টেডিয়ামত সাতদিনীয়া এটি কৰ্মশালা আয়োজনেৰে কণ কণ শিশুখেলুৱৈক স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে আব্দুল কৰিম আলী আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰশিক্ষক জয়ন্ত বেজবৰুৱাই ৷ যাৰ বাবে কণ কণ শিশু খেলুৱৈসকলৰ অভিভাবক আপ্লুত হৈছে । হাজো ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা কৰ্মশালাটোত খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন কলা-কৌশলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়  ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কণ কণ শিশু স্কেটিং খেলুৱৈসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক:আমচাং বনাঞ্চলৰ ২,২০০ বিঘা ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাৰ

হায়দৰাবাদ : ৰোলাৰ স্কেটিঙৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা কণ কণ শিশুক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়া ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে হাজোৰ অগ্ৰণী স্কেটিং ক্লাব ফিউচাৰ ষ্টাৰ স্কেটিং ক্লাবে ৷ আব্দুল কৰিম আলীৰ নেতৃত্বত গঢ় দি উঠা এই ক্লাবটোত হাজো অঞ্চলৰ প্ৰায় শতাধিক শিশু খেলুৱৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাজ্যিক খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি সুনাম আজুৰিব সক্ষম হৈছে ফিউচাৰ ষ্টাৰ স্কেটিং ক্লাবৰ খেলুৱৈয়ে ৷

ইতিমধ্যে হাজো ষ্টেডিয়ামত সাতদিনীয়া এটি কৰ্মশালা আয়োজনেৰে কণ কণ শিশুখেলুৱৈক স্কেটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে আব্দুল কৰিম আলী আৰু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰশিক্ষক জয়ন্ত বেজবৰুৱাই ৷ যাৰ বাবে কণ কণ শিশু খেলুৱৈসকলৰ অভিভাবক আপ্লুত হৈছে । হাজো ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা কৰ্মশালাটোত খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন কলা-কৌশলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়  ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কণ কণ শিশু স্কেটিং খেলুৱৈসকল উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিছে প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক:আমচাং বনাঞ্চলৰ ২,২০০ বিঘা ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক অতুল বৰাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰোলাৰ স্কেটিং
হাজো ষ্টেডিয়াম
হাজোত স্কেটিং প্ৰশিক্ষণ
ETV BHARAT ASSAM
SKATING TRAINING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Fake cops rob woman

আৰক্ষী বুলি পৰিচয় দিয়া সকলোকে বিশ্বাস নকৰিব !

July 13, 2026 at 8:20 PM IST
TMPK general conference

টিএমপিকেৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সমাপ্তি: গঠন ১০১ জনীয়া নতুন সমিতি

July 13, 2026 at 7:43 PM IST
Heavy Rain and Artificial floods Triggers Major Traffic Jam on Jorabat

যোৰাবাটত কৃত্ৰিম বান: আবদ্ধ শ শ বাহন, চৰম দুৰ্যোগত সহস্ৰাধিক যাত্ৰী

July 13, 2026 at 3:40 PM IST
Jorhat flood

পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল: ৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি

July 13, 2026 at 3:16 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.