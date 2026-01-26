ETV Bharat / Videos

কৰ্তব্য পথত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস LIVE - 77TH REPUBLIC DAY

দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস (ANI)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 26, 2026 at 10:13 AM IST

আজি দেশে উদযাপন কৰিছে ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস । ৰাজধানী দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱস পতাকা উৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷ এই সময়ত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ উচ্চতম সেনাধ্যক্ষ হিচাপে পেৰেডৰ চেলুট লয় ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে । এই পেৰেডত দেশৰ বৈচিত্ৰ্য, সামৰিক শক্তি, গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷ এইবছৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ মূল বিষয় হৈছে ‘বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰ’ ৷ ইফালে গণৰাজ্য দিৱসৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে ইউৰোপীয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ এণ্টনিঅ’ কোষ্টা আৰু ইউৰোপীয় আয়োগৰ অধ্যক্ষ উৰ্চুলা ভন ডেৰ লেয়েনে । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে ভাৰত-ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিব আৰু বাণিজ্য, প্ৰযুক্তিগত বিকাশ, জলবায়ু সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ৷ আনহাতে ত্ৰিৰংগা উৰুৱাই দেশবাসীক সম্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷ 

REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
REPUBLIC DAY PARADE
PRESIDENT MURMU FLAG UNFURL
ইটিবি ভাৰত অসম
77TH REPUBLIC DAY

ETV Bharat Assamese Team

