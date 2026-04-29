সমাজকৰ্মী দ্বীপেন দত্তক 'ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা' প্ৰদান গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ - GOLAGHAT NEWS
Published : April 29, 2026 at 11:28 AM IST
গোলাঘাট : মঙলবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৬৫ সংখ্যক গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনী আৰম্ভ হয় । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বিশাল সমাৱেশেৰে মিলনভূমিত পৰিণত হয় গোলাঘাট নগৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰ । পুৱাই পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱা পাছতে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে ।
উদ্বোধনী ভাষণত আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে, অসমীয়া জাতিক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই বিহুতে আমি পণ ল'ব লাগিব । এটা জাতিৰ স্বকীয় পৰিচয় হৈছে ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিক শক্তিশালী ৰূপেৰে আগুৱাই নিলেহে অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰবীণ সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী দ্বীপেন দত্তক গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে 'ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ।
গোলাঘাট : মঙলবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৬৫ সংখ্যক গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনী আৰম্ভ হয় । বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বিশাল সমাৱেশেৰে মিলনভূমিত পৰিণত হয় গোলাঘাট নগৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ জুবিন গাৰ্গ ক্ষেত্ৰ । পুৱাই পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱা পাছতে বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয় ৷ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে ।
উদ্বোধনী ভাষণত আছুৰ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে, অসমীয়া জাতিক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই বিহুতে আমি পণ ল'ব লাগিব । এটা জাতিৰ স্বকীয় পৰিচয় হৈছে ভাষা, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি । অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিক শক্তিশালী ৰূপেৰে আগুৱাই নিলেহে অসমীয়া জাতি শক্তিশালী হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত প্ৰবীণ সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী দ্বীপেন দত্তক গোলাঘাট কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে 'ধনশিৰি উপত্যকা বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ।
