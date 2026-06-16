ETV Bharat / Videos

দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান; ৬০টাৰো অধিক ঘৰত পৰিল প্ৰশাসন হাঁতোৰা - EVICTION DRIVE IN DIBRUGARH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দ্বিতীয় ৰাজধানীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ প্ৰায় ৯ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ সহযোগত সোমবাৰে এক উচ্ছেদ অভিযান চলায় ।‌ মহানগৰখনৰ পল্টন বজাৰস্থিত মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ পাছফালে জিলা প্ৰশাসনে এই অভিযান চলায় । এই অভিযানত বহু বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে বাস কৰা প্ৰায় ৬০ টাৰো অধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হয় ৷ উচ্ছেদিত অধিকাংশ লোকেই হিন্দী ভাষী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

এই লোকসকলক উক্ত স্থান খালী কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে বহুবাৰ জাননি জাৰি কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে আঁতৰি যোৱা নাছিল । ফলত আদালতৰ নিৰ্দেশনা মানি সোমবাৰে জিলা প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত উচ্ছেদ চলায় । 

এই অভিযান কাৰ্যসূচীক লৈ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই কয়, "মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উচ্ছেদ কৰা হৈছে । ২০২২ বৰ্ষৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত আজি এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে উচ্ছেদ অভিযান । উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ হোৱা পাছতেই এই ভূমি চৰকাৰে লাভ কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ কবলত খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল !

ডিব্ৰুগড় : ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ প্ৰায় ৯ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষীৰ সহযোগত সোমবাৰে এক উচ্ছেদ অভিযান চলায় ।‌ মহানগৰখনৰ পল্টন বজাৰস্থিত মুখ‍্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ পাছফালে জিলা প্ৰশাসনে এই অভিযান চলায় । এই অভিযানত বহু বছৰ ধৰি অবৈধভাৱে বাস কৰা প্ৰায় ৬০ টাৰো অধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হয় ৷ উচ্ছেদিত অধিকাংশ লোকেই হিন্দী ভাষী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

এই লোকসকলক উক্ত স্থান খালী কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে বহুবাৰ জাননি জাৰি কৰিছিল যদিও তেওঁলোকে আঁতৰি যোৱা নাছিল । ফলত আদালতৰ নিৰ্দেশনা মানি সোমবাৰে জিলা প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত উচ্ছেদ চলায় । 

এই অভিযান কাৰ্যসূচীক লৈ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই কয়, "মহামান্য আদালতৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি উচ্ছেদ কৰা হৈছে । ২০২২ বৰ্ষৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত আজি এই উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে । শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈছে উচ্ছেদ অভিযান । উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ হোৱা পাছতেই এই ভূমি চৰকাৰে লাভ কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক : এইবাৰ বেদখলকাৰীৰ কবলত খোৰাগাঁও সংৰক্ষিত বনাঞ্চল !

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত
ডিব্ৰুগড়ত পৰিল প্ৰশাসন হাঁতোৰা
ই টিভি ভাৰত অসম
EVICTION DRIVE IN DIBRUGARH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Silchar Sporting Club

অসমৰ তৃতীয়টো ক্ৰীড়া সন্থা শিলচৰ স্প’ৰ্টিং ক্লাবৰ ৯০ বছৰ সম্পূৰ্ণ

June 16, 2026 at 10:41 AM IST
jonai

দুই পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ, কোনোমতে ৰক্ষা পৰিলে প্ৰাণ

June 15, 2026 at 11:55 PM IST
World Dengue Day

বিশ্ব ডেংগু দিৱস উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী

June 15, 2026 at 10:07 PM IST
Wild elephant terror

বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

June 15, 2026 at 8:45 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.