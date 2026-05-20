আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ ৪৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানত গুৰুদেৱ শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰ LIVE - GURUDEV SRI SRI RAVI SHANKAR
Published : May 20, 2026 at 6:53 PM IST
বেংগালুৰুৰ আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ ৪৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ বেংগালুৰুৰ উদয়পুৰাৰ আৰ্ট অৱ লিভিং ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল কেন্দ্ৰত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে গুৰুদেৱ শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু ৷ উল্লেখ্য যে, গুৰুদেৱ শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰ এজন মানৱদৰদী, আধ্যাত্মিক শিক্ষক আৰু শান্তিৰ দূত হিচাবে পৰিচিত ৷ মানসিক চাপমুক্ত, হিংসামুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে তেওঁ দ্য আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা সেৱাৰ কাৰ্যসূচী বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয় ৷
গুৰুদেৱ শ্ৰীশ্ৰী ৰবি শংকৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, স্বেচ্ছাসেৱী, শৈক্ষিক আৰু মানৱীয় সংস্থা হিচাপে দ্য আৰ্ট অৱ লিভিং প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । বৰ্তমান ১৮২ খন দেশত দ্য আৰ্ট অৱ লিভিঙে ভিন্ন কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই আহিছে ।
উদয়পুৰাৰ আৰ্ট অৱ লিভিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেন্দ্ৰৰ পৰা LIVE
