যোৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত ৪৩টা গোচৰৰ মীমাংসা - NATIONAL LOK ADALAT IN JORHAT

যোৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত ৪৩টা গোচৰৰ মীমাংসা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 7:40 AM IST

যোৰহাট: যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালত চৌহদত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত কেইবাটাও গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হয় । এই লোক আদালতত প্ৰায় ৬৯ লাখ টকাৰ গোচৰৰ মীমাংসা কৰা হয় ।

এই আদালতৰ জৰিয়তে দেৱানী , যান-বাহন আইন সম্পৰ্কীয় গোচৰ, বেংকৰ চেক বাউন্স আদিৰ আদালতত বিবদমান হৈ থকা গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হয় বুলি সদৰী কৰিছে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী সচিব সাগৰিকা বৰপূজাৰীয়ে ।  

এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী সচিব সাগৰিকা বৰপূজাৰীয়ে কয়, "যোৰহাট জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়ধীশ আদালত চৌহদত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালতত আমি বেংকৰ যিখিনি চেক বাউন্স গোচৰ , যান-বাহন আইন সম্পৰ্কীয় গোচৰ, মটৰ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষতিপূৰণকে আদি কৰি গোচৰসমূহ লোৱা হৈছিল । তদুপৰি ন্যায়িক আদালতত হৈ থকা বিবদমান গোচৰ যিখিনি আদালতলৈ অহা নাই বা আনাদায় হৈ আছে তেনেকুৱা গোচৰসমূহ লোৱা হৈছে । আদালতত বিবদমান ৪৩টা গোচৰো ইতিমধ্যে মীমাংসা হৈছে ।"  

জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী সচিবগৰাকীয়ে কয় যে বৰ্তমানলৈকে ৬৯ লাখ টকাৰ গোচৰ মীমাংসা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভৱনা আছে । ইয়াত আচলতে ৰাইজৰ সঁহাৰি এইটো কাৰণে দৰকাৰ যে আদালতত যিটো গোচৰৰ মীমাংসাৰ বাবে বহুদিনৰ প্ৰয়োজন ।‌ এই লোক আদালতত কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

